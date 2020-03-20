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Племянник Путина создаст партию в оппозицию "Единой России" и политике дяди

Политика
03:34, 20 марта 2020

Главное предприятие Романа так и называется – Putin Consulting // Личная страница Романа Путина в Facebook
Главное предприятие Романа так и называется – Putin Consulting // Личная страница Романа Путина в Facebook

Сын двоюродного брата президента Росси Владимира Путина Роман Путин намерен создать собственную оппозиционную партию «Люди дела», которая сосредоточится на поддержке малого бизнеса.

Из слов двоюродного племянника главы государства, партия не согласна с текущей политикой властей в отношении налоговой нагрузки на представителей малого бизнеса. Он заявил, что ключевой задачей «Людей дела» станет «снижение налоговой нагрузки для малых предпринимателей, борьба с монополистами и торговыми сетями, снижение налогов», а также доступное кредитование.

Роман Путин заверил «КоммерсантЪ», что создаваемая им партия «имеет сильные позиции в регионах ЦФО, СФО и на Дальнем Востоке». Они намерены принять участие сперва в региональных выборах, которые запланированы на сентябрь 2020 года, а позднее и в выборах в Государственную думу весной 2021 года.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в декабре 2013 года Роман Путин был уволен с поста советника тогда ещё губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Последний объяснил это тем, что Роман Путин не смог реализовать проект на авторемонтном заводе, которым он руководил. В свою очередь, двоюродный племянник президента тогда заявлял, что глава региона «отыгрался на семье» за выволочку, которую Владимир Путин устроил ему на заседании Госсовета.

Через три месяца Владимир Путин уволил губернатора Юрченко за «утратой доверия».

Теги: #Путин #Госдума

Рубрика: Политика

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Главное предприятие Романа так и называется – Putin Consulting // Личная страница Романа Путина в Facebook

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