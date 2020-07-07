Леонид Радзиховский: Путин снова раздражает Запад. С помощью Прилепина

Захар Прилепин заявил, что нужен референдум о присоединении Донбасса к России. А Бородай заявил, что не только Донбасс, но и Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье станут российскими. Что это всё значит? На нас надвигается новая война?

Об этом мы спросили Леонида Радзиховского.

— С одной стороны, оба деятеля уже и много всего наговорили зря. Вспомним, как Прилепин расписывал свои великие геройские подвиги на «этой огромной войне» — ну, одно слово, поэт. На самом деле он напоминал писаря Ванека из «Похождений бравого солдата Швейка».

Захар Прилепин

Так что я бы не придавал большого значения этой болтовне. Но! Вполне возможно в администрации президента хотят дополнительно взвинтить хоть какой-то военный психоз и усилить конфронтацию с Западом.

— Почему и зачем?

— Затем что Путин голосованием по поправкам вздул некоторую патриотическую пену. Но цена этой пене — копейка. Реального энтузиазма нет. На поправках про кошечек далеко не уедешь. А Крым давно протух. Поэтому нужно создавать информповоды. Это обычное занятие всех политиков. Это создает иллюзию политической жизни. Но если в нормальных странах ток этой жизни идёт между властью и оппозицией, то у нас оппозиции нет, и нашей власти делать абсолютно нечего. Вот и надо создавать информповоды.

И в этом смысле референдум о присоединении Донбасса — неплохой ход. Это вызовет жуткий тарарам не только на Украине, но и в Польше, и в Прибалтике. Ну а Западу до России нет никакого дела. Совсем и абсолютно.

Но если вы объявите о присоединении Донбасса, Запад просто обязан будет отреагировать — послать 125-е предупреждение, выразить глубочайшую озабоченность и так далее. То есть у нас роль оппозиции играет Запад, и чтобы политическая жизнь в нашей стране не умерла окончательно, нам надо Запад будоражить. Чтобы он что-то сделал, что-то сказал, чтобы было о чём вопить Соловьёвым и Киселёвым.

Ну и вторая сторона медали — это не очень большой круг энтузиастов этого самого Донбасса. Они, правда, все между собой насмерть переругались. Все эти Стрелковы, Бородаи и Прилепины сто раз друг друга называли шкурниками, предателями, сумасшедшими, идиотами и наркоманами. Но независимо от их внутренних склок за ними стоит некоторое количество народа — тающие остатки от Крымской весны, те самые замороченные несчастные российские граждане, которым вбили в башку патриотические скрепы, и теперь эти скрепы из них торчат во все стороны. Эти люди глубоко разочаровались в Путине: он не поругался по-настоящему с Западом, не создал Русский мир, он даже геев не смог извести. В общем, разочарование их глубоко.

Но если большинство путинского электората — это покорный и абсолютно равнодушной народ, которому всё равно за кого голосовать, то люди из вот этого патриотического меньшинства действительно были горячими поклонниками Путина несколько лет назад. Поэтому вполне естественно желание их вернуть.

Но все эти доводы легко могут разбиться о санкции. Да, Западу нет дела до России и до Украины. Но тем не менее вместе с Донбассом Россия присоединит к себе и новые санкции. Например, «Северный поток-2» будет похоронен. И наверное в АП одни пытаются выдернуть Прилепина, а другие призывают к осторожности, поскольку от новых санкций наш народ окончательно осатанеет. Потому что никакая радость от присоединения Донбасса не перевесит озверение людей от нового удара по экономике. Вот такая болтанка.

— Вы уверены, что не будет новый реальной войны?

— Если Владимир Владимирович горит желанием покончить с собой, то реальная война — это один из реальных способов. Но этого удовольствия ему никто не доставит. Запад просто не ввяжется в этот конфликт. НАТО воевать с Россией не будет никогда, как и Россия не будет воевать с НАТО. Ни-ког-да. Хотя присоединение Донбасса, конечно же, означает падение президента Зеленского. Но Украина воевать в Донбассе не будет. У Украины для этого нет ни сил, ни желания. Украинские военные привыкли воевать в телевизоре и получать за это боевые надбавки. А подыхать в Донбассе они точно не собираются.