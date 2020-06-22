Верховный суд отклонил иск депутатов Мосгордумы и политолога Соловья к Путину

Иск против указа президента РФ Владимира Путина о назначении датой голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, который подали в Верховный суд депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также юрист Сергей Бочаров и политолог Валерий Соловей, не был принят к рассмотрению.

Как сообщает в своем Twitter Ступин со ссылкой на определение Верховного суда, там такое решение обосновали отсутствием полномочий проверять указы главы государства: «НО такого основания для отказа нет ни в одном кодексе, нет в законах!» — возмущается депутат.

Скриншот Twitter-аккаунта Евгения Ступина

Ранее он пояснял, что решение обжаловать указ Путина было принято, так как они считают, что «это угрожает жизни и здоровью граждан России» в связи с эпидемией коронавируса.

Это уже третий подобный иск против президентского указа. Как сообщал Sobesednik.ru, два предыдущих ВС также отклонил.