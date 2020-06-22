Трамп не одобрил решение Нью-Йорка убрать 80-летний памятник Теодору Рузвельту

Власти Нью-Йорка поддержали решение Американского музея естественной истории демонтировать памятник Рузвельту.

Мэр города Билл де Блазио отметил, что объект уже давно считают символом дискриминации, пишет The Washington Times. «Город поддерживает просьбу музея. Это правильное решение, сейчас правильное время, чтобы убрать проблемную статую», – подчеркнул он.

Руководство Американского музея естественной истории решило демонтировать памятник, установленный в 1940 году при входе в учреждение. В интервью The New York Times президент музея Эллен Фаттер отметила, что музейное сообщество поддерживает движение за расовую справедливость, которое активизировалось после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Правнук президента, 77-летний Теодор Рузвельт IV позитивно оценил решение, заявив, что композиция «не отражает наследия Теодора Рузвельта».

Памятник представляет собой конную статую Рузвельта, по обе стороны от которой на земле стоят фигуры индейца и африканца.

Где в дальнейшем будет находиться скульптурная группа, пока не сообщается.

Нынешний глава государства Дональд Трамп не поддержал намерения музея и городских властей, написав в своем Twitter, что «это смехотворно».