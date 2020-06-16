Сеул возложил ответственность за взрыв офиса связи в Кэсоне на КНДР

Власти Северной Кореи взорвали отделение по связям между Пхеньяном и Сеулом, который находится в городе Кэсоне.

Об этом сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на южнокорейские издания Korea Herald и Yonhap News.

Взрыв прогремел через несколько часов после того, как Пхеньян пригрозил вернуть военных в демилитаризованную зону на границе. Разрушенный объект находится на территории КНДР, он был открыт в 2018 году. Отмечается, что офис пустовал с начала года из-за угроз, связанных с пандемией.

В Сеуле заявили, что южнокорейское правительство глубоко сожалеет по поводу взрыва в Кэсоне и возлагает всю ответственность за взрыв и его последствия на КНДР.

В Москве между тем заверили, что российские власти внимательно наблюдают за происходящим. «Это вызывает, конечно же, обеспокоенность. Мы призываем все стороны к сдержанности», – цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, у Кремля сейчас нет «каких-то конкретных планов по осуществлению контактов с кем-то на высоком или высшем уровне» по этой ситуации.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян намерен предпринять «следующий шаг» в сторону Сеула, с которым у КНДР обострились отношения из-за распространения на северокорейской территории пропагандистских листовок.