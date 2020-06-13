Младшая сестра Ким Чен Ына объявила о "следующем шаге" в отношении Южной Кореи

Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян скоро предпримет «следующий шаг» по ситуации с Сеулом.

«Я, пользуясь властью, данной мне верховным руководителем, нашей партией и страной, отдала распоряжение отделу по делам взаимодействия с врагом решительно предпринять следующий шаг», – цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон, которая приходится младшей сестрой Ким Чен Ыну. По ее словам, принятие конкретных решений в отношении Сеула «будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии».

Ранее в Пхеньяне заявили об утрате доверия к властям Южной Кореи и предупредили о «прискорбных и мучительных временах» для Сеула. Агентство опубликовало заявление заведующего отделом Единого фронта ЦК ТПК Чжан Гым Чхоля, в котором говорилось, что КНДР утратила доверие к властям Республики Корея из-за конфликта вокруг распространения южнокорейской стороной агитационных листовок. Во вторник, 9 июня, КНДР заблокировала все линии связи с Южной Кореей, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячую линию руководства двух стран.