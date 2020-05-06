Николай Сванидзе: Вручать Ким Чен Ыну орден было бы совсем неприлично

Историк – о странном указе Путина (как выяснил Sobesednik.ru, незаконном) наградить лидера КНДР медалью к 75-летию Победы.

Награждение главы КНДР Ким Чен Ына российской медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» вызвало в нашей стране резонанс. Ни Северная Корея, образованная в 1948 году, ни тем более «уважаемый руководитель» Ким не имеют отношения к победе во Второй мировой войне. Sobesednik.ru попросил историка и политического обозревателя Николая Сванидзе прокомментировать указ Путина о награждении.

– Я помню, у Владимира Семёновича Высоцкого была песня «Отберите орден у Насера, не подходит к ордену Насер». Это было, когда президенту Египта Гамалю Абделю Насеру был вручен орден Героя Советского Союза, потому что он был нашим другом, – говорит Николай Карлович. – Ким Чен Ын, конечно, не Гамаль Абдель Насер: другого поколения и другого масштаба фигура. Но к победе в Великой Отечественной войне он имеет даже меньшее отношение, чем Насер к геройству в Советском Союзе. Где Победа и где Ким Чен Ын? По возрасту, по всему…

Николай Сванидзе

Там есть формулировка: за то, что он чтит память погибших наших солдат. Ну чтит – и молодец. Многие чтут. И в Германии чтут. Меркель же не вручили звезду. А там гораздо больше наших погибло. Это кокетство, заигрывание с режимом Ким Чен Ына. К сожалению, в последние годы наша внешняя политика такова, что у нас нет друзей. Их нет среди приличных стран, да и среди неприличных тоже мало. Венесуэла да Северная Корея. Кто ещё? Не знаю. Батька уже с трудом может считаться нашим другом.

– А Асад?

– Ну какой же он друг? Мы его просто держим на наших штыках. Пока он на них сидит, естественно, он дружит. Когда штыки исчезнут, что он будет делать, не знаю. Асад дружит с тем, кто его поддерживает. Он скорее наш клиент.

Ким Чен Ын – персонаж независимый, не наш клиент, но возглавляет один из самых реакционных, страшных и античеловеческих режимов на сегодняшнем шарике. Поэтому заигрывание с ним путём вручения ему этой медали – довольно забавное.

– Перед тем, как вам позвонить, я посмотрел положение об этой медали и указ Путина по поводу этой награды. Там сказано, что она вручается ветеранам фронта и тыла, узникам концлагерей. Иностранцам – только сражавшимся с фашизмом. Ким Чен Ын никаким образом не подходит под это положение. Ваше мнение – просто другой награды не нашли?

– Не нашли. Вручать ему орден было бы совсем неприлично. Ну а в остальном… На правовую сторону вопроса у нас смотрят сквозь пальцы, особенно если это решение первого лица.