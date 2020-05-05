Российский посол наградил Ким Чен Ына медалью Победы

Посольство России в Пхеньяне сообщило на своем официальном аккаунте в Facebook, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью Победы в преддверии 75-й годовщины за вклад в увековечивание памяти советских солдат , погибших в 1945 году при освобождении Кореи.

Медаль северокорейскому политику передал посол России Александр Мацегора через министра иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону в Пхеньяне.

Известно, что на территории КНДР погребены 1 375 советских военнослужащих, а также имеются 345 отдельных могил. Всего в битве 1945 погибли 4,7 тысяч советских солдат, пишет ТАСС.