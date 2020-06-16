Леонид Гозман: Власть молчит о теракте в Будённовске, так как ей плевать на людей

25 лет назад город Будённовск в Ставропольском крае пережил страшный теракт. 195 террористов во главе с Шамилем Басаевым прорвалась туда через территорию Дагестана около 10 утра 14 июня. Райцентр был захвачен. Милицейский патруль (17 человек) пытался оказать сопротивление. Четверо были расстреляны. Террористы захватили парламент. После полудня в заложниках у них оказались 1200 жителей Будённовска. Их согнали в местную центральную районную больницу №2. Тех, кто отказывался идти, расстреливали на месте.

Захватчики выдвинули ультиматум российским властям: до 16:30 14 июня 1995 г. прекратить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева. После переговоров 19 июня террористы освободили оставшихся заложников, российские власти согласились на прекращение боевых действий в Чечне и вывод войск, а террористам позволили вернуться в Чечню.

В результате теракта погибли 129 человек, 415 были ранены. Почему федеральные СМИ предпочли «забыть» о тех событиях? Этот вопрос мы задали политику Леониду Гозману.

– Мне кажется, это происходит прежде всего потому, что в те времена власть вела себя совсем не так, как во время «Норд-Оста», Беслана и многих других терактов, которые случились после. В Буддёновске она вступила в переговоры. Виктор Степанович Черномырдин лично со всеми разговаривал. Он сам потом говорил, что по-другому они поступить не могли, потому что на кону были жизни людей. И для Черномырдина, и для Ельцина, от лица которого он вел эти переговоры, жизни людей имели значение.

При Владимире Путине все происходит совсем по-другому. При нем важно не сохранить жизни, а не прогнуться, не встать на колени, не нанести урон престижу и так далее. Это видно также и на катастрофах. Помните, когда случилась трагедия с подлодкой «Курск» и норвежцы предложили свою помощь? От нее отказались! А может, это могло спасти ребят? Ведь не так глубоко они лежали. Может, не всех, но хотя бы часть экипажа можно было спасти?

Или после «Норд-Оста», когда Путин заявил, что «все закончилось хорошо». Для кого хорошо? Как может закончиться «хорошо», когда погибло столько людей? В Беслане – то же самое. Я сам там не был, но многие писали, что к террористам не пустили Руслана Аушева, который пользовался у них уважением, и Аслана Масхадова, потому что он набирал политический вес. Власти было плевать на людей.

Думаю, о Будённовске не вспоминают и еще по одной причине. Тогда несколько человек, в том числе и мои друзья-депутаты Госдумы, добровольно, уже после черномырдинских переговоров уехали с Басаевым и тем самым прикрыли собой людей. Дочка одного из них, ныне уже покойного, писала, что их не ждали назад живыми. И именно этих людей сейчас называют пятой колонной. И они после тех событий не получили никаких звезд и орденов.