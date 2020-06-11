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Ху из Николай Платошкин – революционер, агент Кремля или креатура Ходорковского?

Политика
18:39, 11 июня 2020

Ху из Николай Платошкин – революционер, агент Кремля или креатура Ходорковского?
Фото в статье: Global Look Press, социальные сети
Фото в статье: Global Look Press, социальные сети

В чем секрет популярности опального политика, которого слушает народ и боится власть, разбирался Sobesednik.ru.

В интернете идет сбор подписей за прекращение уголовного дела против Николая Платошкина. Мало кому известный до сих пор политик объявлен чуть ли не главным врагом власти, но собирает тысячи подписей от сочувствующих и сторонников. Внезапное появление новой звезды на политическом небосклоне и дальнейшее его заключение под домашний арест породило массу версий. В интернете спорят – ху из мистер Платошкин? Агент Кремля или, наоборот, Госдепа? Будущий спойлер на президентских выборах или радетель за народное счастье? И совершал ли он то, в чем его обвиняют? 

«Родственник» Медведева

Впервые Николай Платошкин появился перед широкой общественностью в 2018 году. В Венесуэлле разворачивался серьезный кризис, и Николай Платошкин комментировал события как бывший дипломат. 

– Он разбирался в вопросе, так как долго работал в регионе. При этом хорошо говорил. Его стали регулярно приглашать на федеральные каналы по этой теме. А потом – и по другим, – рассказал Sobesednik.ru политолог Олег Матвейчев.

Олег Матвейчев

Главное, чем Платошкин вначале запомнился, – это поразительное сходство с Дмитрием Медведевым. Одногодки Медведев и Платошкин похожи внешне и манерой говорить. Блогеры даже проводили свои расследования их возможных родственных связей, но ничего не нашли. Сейчас эта версия существует больше в виде шутки.

Дипломатическая тайна

Николай Платошкин ратует за новый социализм. Сам он родился в простой семье агронома и инженера, закончил сельскую школу с отличием и поступил в МГИМО. Позже работал в ФРГ и США, знает 5 языков. Но дипломатическая карьера внезапно оборвалась в 2006 году.

– Мне не понравилось поведение МИДа в отношении моей жены. Кое-что я до сих пор не могу говорить, так как у меня был доступ к секретности, – объяснял позже сам Платошкин.

– Возможно, он был просто замечен в каких-то нежелательных контактах в США, и его быстренько отправили на родину, – полагает Олег Матвейчев.

В Москве Платошкин пошел преподавать. Сейчас он возглавляет кафедру международных отношений Московского гуманитарного университета. 

– Он перевел книгу, которая считается хрестоматийной по технологии революций: Эдвард Люттвак, «Государственный переворот. Практическое пособие», – замечает Матвейчев. – Очевидно, что он очень хорошо ее изучил.

Новый Ельцин?

Из простого препода Платошкин быстро превратился в звезду передач «60 минут» и «Время покажет». Он громил «бандеровцев», призывал присоединить Донбасс, хвалил Сталина.

– Было ощущение, что в то время он сотрудничал с Кремлем, так как высказывал мракобесные, на мой взгляд, теории конфронтации с миром, идеи войны. Мы с ним неоднократно участвовали в передачах по разные стороны барьера. А потом с ним что-то произошло, он перешел на внутреннюю повестку. И ему перекрыли кислород. Возможно, он просто недооценил длину поводка. Он нарушил неписаный контракт, когда стал критиковать власть в России. И его наказали, – сказал Sobesednik.ru политик Леонид Гозман.

Леонид Гозман

– Когда в Костроме средняя зарплата 26 тысяч рублей, а продавцы получают по 15 тысяч, как я могу с этим согласиться?! Производство знаменитого на весь мир льна, поголовье костромской породы молочного скота — все разгромлено, ничего этого нет. Причем произошло это все в 2000-е годы, – объяснял свой поход на власть позже сам Платошкин. – Когда в Хабаровске разгромили всю промышленность, как я могу об этом молчать? Энтузиазма в отношении политики Путина я тоже как-то не встречал.

Слова Платошкина о новом социализме и справедливости стали бальзамом на раны граждан. Его перестали показывать на центральных каналах («внесли в черный список», по словам Платошкина), зато стремительно стала расти его популярность в интернете. На его Ютуб-канале около 500 тысяч подписчиков, а общее число просмотров его роликов перевалило за 80 миллионов.

– Платошкин – популист типа раннего Бориса Ельцина. Он набрал популярность быстрее, чем Навальный, – характеризует Олег Матвейчев.

Шампанское по утрам и реки крови

Патриот, который топит за народ, социализм и справедливость – ощущение, что многие именно его и ждали. Получив поддержку, Николай Платошкин двинул в политику. Он основал движение «За новый социализм» и решил баллотироваться в Госдуму от Хабаровского края. Это была одна из самых ожесточенных политбитв последнего времени.

– Писали, что я живу в гостинице за 54 тысячи рублей в сутки, а по утрам пью шампанское. Выпустили точную копию газеты моего движения, где я якобы обещаю, что реки Амура окрасятся кровью, а 1937-й год покажется всем цветочками. На голосование специально перекинули три воинских части, которые отдали свои голоса кому нужно. Против меня запустили все средства, когда поняли, что могут упустить думское кресло, – рассказывал Платошкин.

Даже при огромном противодействии Платошкин сходу набрал 24% и занял второе место. В такой ситуации оно было почетным. А власть получила первый тревожный звонок – избиратели хотят чего-то другого.

– За Платошкиным, безусловно, кто-то стоит. Кто-то вкладывает в него деньги. Не исключаю, что в начале это были те же самые, кто сейчас его и давит. Так бывает, – иронизирует Леонид Гозман.

Сам Платошкин уверяет, что его основной капитал – это идеи и мысли, которые оказались многим созвучны, и уверяет, что на свою избирательную кампанию потратил меньше всех конкурентов – 3 млн рублей.

– 3 миллиона рублей? Так не бывает! – не верит Матвейчев. – На такие выборы люди тратят по 1 млн долларов. А в Госдуме есть депутаты, которым избирательная кампания стоила и 2-3 миллиона долларов. 3 миллиона рублей, возможно, был официальный фонд. Но на выборах в такой бюджет не уложиться. Рекламные материалы, поездки по региону, особенно такому, как Хабаровский край, где до каких-то пунктов можно добраться только на вертолете. А он очень много ездил. К тому же у его движения есть офисы по всей стране – это тоже стоит денег. В продвижение в интернете, навскидку, было вложено 100-200 млн рублей.

По доносу

Кто может стоять за Платошкиным – только версии, вплоть до фантастических: США, Ходорковский, другой обиженный на власть бизнесмен.

– Спонсора, вероятно, скоро вычислят, – полагает Матвейчев.

Возможно, работа в этом направлении уже идет – во всяком случае, ни офис, ни помощники Платошкина сейчас на звонки не отвечают.

Дело для Платошкина приняло серьезный оборот, когда он заявил о своих президентских амбициях на 2024 год. Его высказывания стали изучать под лупой, тем более, что их градус только повышался, а личных выпадов в сторону Путина становилось все больше. 

– Он стал говорить: мы накопили ФНБ, а Путин со своим окружением теперь его проест. Выступал, что, несмотря на коронавирус, все должны выходить свергать Путина. Что Путин ползал на коленях перед саудовским принцем. Что нас заперли в концлагере. То есть бил в самые больные точки определенного электората, – резюмировал Матвейчев.

Что именно не простили Платошкину – амбиции, популярность, неосторожную фразу? 

– Он узник совести, которого преследуют по доносу главы НОДа Евгения Федорова, – уверен публицист и политик Максим Шевченко.

Максим Шевченко

Есть такие, кто верит, что Платошкина уже давно одобрили в Кремле и готовят на роль подконтрольного лидера оппозиции. А «уголовка» – элемент его раскрутки. 

– Он не агент Крмеля, это точно могу сказать как бывший сотрудник администрации, я в курсе методов и кандидатур, – говорит Матвейчев. – Дело дойдет до суда и будет приговор – условный, скорее всего. Но это отрежет Платошкину «вход» в публичную политику.

– Эта история демонстрирует, что власть жутко боится массовых акций, – считает Леонид Гозман. – А Платошкин – жертва их испуга.

В чем обвиняют Николая Платошкина

Ст. 212 УК России – склонение к совершению массовых беспорядков, с насилием, погромами, поджогами, применением оружия, взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти.

Ст. 207 УК России – публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Тема: Платошкин

Теги: #Путин #Ходорковский / "Открытая Россия"

Рубрика: Политика

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Я не защищаю и не оправдываю советскую власть – я просто показываю, что путинская идеология и практика не имеют с нею ничего общего. И главный грех Платошкина заключается вовсе не в том, что он призывает голосовать против поправок в Конституцию: главный грех в том, что он классово чужой

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