"Мы хотим закончить все это": Трамп призвал губернаторов снять карантинные меры

Президент США Дональд Трамп заявил, что с июля по сентябрь в стране будет происходить заметный экономический рост. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Fox News.

«Я думаю, нас ждет очень хороший август, очень хороший июль и впечатляющий сентябрь ... и следующий год станет одним из лучших, которые мы когда-либо имели в экономическом плане», — заверил американский лидер. Он также добавил, что в апреле безработица уменьшилась до 13,3%.

Кроме того, президент Соединенных штатов заявил, что не считает необходимым начать отмену введенных в стране карантинных мер, обусловленных коронавирусом. К этому Трамп призвал губернаторов всех штатов: «Я не знаю, почему они продолжают блокироваться. Мы хотим закончить все это», — приводит его слова издание.

В США рост заболеваемости идет на спад уже восемь недель. Всего там зарегистрировано 1,9 миллиона случаев COVID-19, из которых порядка 108 тысяч летальных исходов.