Установившего на станции "Тверская" картонного Азара, отпустили без протокола

Основателя акции «Метропикет» Михаила Плетнева задержали за установку картонной фигурки журналиста Ильи Азара в московском метро. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Фигурку Азара Плетнев поставил у информационного стенда в центре платформы на станции метро «Тверская».

После того как активиста отвели в пункт полиции метрополитена, его отпустили без составления протокола.

Напомним, что ранее возле здания МВД на Петровке, 38 был задержан журналист «Новой газеты», муниципальный депутат Илья Азар, вышедший туда с одиночным пикетом в защиту «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. В результате его арестовали на 15 суток. После этого туда на протяжении нескольких дней с одиночными пикетами выходили журналисты, активисты, а также депутаты муниципалитетов и Мосгордумы. Всех их также задерживали.