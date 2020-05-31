У здания СК в Москве задержали адвокатов, пикетировавших за избитых коллег

Проводивших одиночные пикеты возле здания Следственного комитета в Москве адвокатов и активистов задержали, передает «Медиазона».

Среди задержанных адвокаты Даниил Берман, Александр Редькин и Дмитрий Захватов, а также юрист «ОВД-Инфо» Екатерина Селезнева, сотрудники Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов и Сергей Десницкий, а также автор Telegram-канала Максим Кондратьев.

Как становится ясно из видео задержания, которое приводит «МБХ Медиа» в своем Twitter, Кондратьев даже не стал дожидаться дополнительных указаний сотрудников полиции и попытался сесть в машину правоохранительных органов, однако его остановили.

Берман сообщал в своем Facebook, что протестует против уголовного дела, возбуждённого против адвокатов в Кабардино-Балкарии. Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в Республике задержали Ратмира Жилокова и Диану Ципинову, которых обвиняют в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. При этом на видео задержания Ципиновой отчетливо видно, как начальник отдела полиции собственноручно грубо выталкивает трех девушек-адвокатов из здания, повалив при этом рамки металлодетектора. После этого вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, председатель Комиссии Совета организации по защите прав адвокатов Генри Резник назвал этот случай «вопиющим», заявив, что они берут дело на особый контроль.