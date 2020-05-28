За пропаганду наркотиков в Сети, погубившую людей, предлагают сажать на 15 лет

Верховный суд не нашел нарушений в законопроекте депутатов Госдумы, которые предлагают ужесточить наказание за пропаганду наркотических средств в интернете. Об этом пишет ТАСС.

Авторство инициативы принадлежит комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Они считают необходимым ввести ответственность за пропаганду наркотиков, приведшую к смерти двух или более лиц, в виде лишения свободы на 12-15 лет. За «склонение» к употреблению наркотических веществ в интернете они хотят сажать на 10 лет.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ситуация с наркопотреблением в России за последние три года «оценивается как тяжелая», а закон якобы поможет переломить эту ситуацию.

«Замечаний по проекту федерального закона не имеется», — говорится в отзыве на предложение Верховного суда РФ.