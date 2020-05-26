Удар током: ФСИН вслед за МВД покупает 1000 электрошокеров предельной мощности

ФСИН и МВД готовятся если не к войне, то к чему-то не менее серьезному. Недавно на сайте госзакупок появился тендер на поставку 1000 дубинок-электрошокеров «АИР-107У» на 12,3 млн рублей.

В начале мая контракт на поставку аналогичного оружия в количестве более 9 тысяч экземпляров на 111 млн рублей заключило МВД. Очевидно, силовики не жалеют денег на «демократизаторы», тем более что деньги все равно казенные.

На сайте поставщика, выигравшего тендер МВД, – ООО «Март-Групп» (компания выиграла 93 госконтракта из 106), сообщается, что электрошокер «АИР-107У» по мощности является «максимально допустимой для гражданских ЭШУ» и что приобрести ее можно, только предъявив удостоверение сотрудника МВД.

Шокер стреляет электрогарпунами на 4,5 метра и может использоваться контактно. В технических характеристиках указывается, что шокер выдает напряжение от 90000 до 120000 вольт, глушит жертву на 10 минут и пробивает 17-миллиметровый слой одежды. Ориентировочная стоимость одного экземпляра, согласно материалам госзакупки ФСИН, 12 тысяч рублей.

В обоих тендерах назначение закупки не указано, но тенденция вполне ясна и так. Пока во всем мире заключенных выпускают из тюрем и следственных изоляторов, а также оказывают населению прямую материальную помощь, у нас миллионы тратятся на закупку глушителей протестной активности. Которая при таком положении дел обещает быть довольно высокой.