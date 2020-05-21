За пять лет полиция закупила спецсредств для разгона акций более чем на 7 млрд

С 2015 года российские силовики приобрели нелетальное оружие на 7 ,3 млрд рублей, большая его часть не используется.

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на доклад «Техника разгона», подготовленный проектом «Апология протеста» правозащитной группы «Агора».

Изучив данные госзакупок, авторы исследования выяснили, что на приобретение и обслуживание бронированных спецмашин было выделено 4,4 млрд.

Сообщается также, что за пять лет на водометы и распылители газа полиция и Росгвардия потратила 850 млн, на электрошокеры – 1,5 млрд, на противоударные щиты – 410 млн, на гранатометы – 70,5 млн.

При этом отмечается, что большая часть приобретенных спецсредств не используется, так как в соответствии с законом «О полиции» оружие нелетального действия нельзя применять на ненасильственных акциях, не нарушающих общественный порядок. Помимо этого, использование водометов, в частности, запрещается при температуре воздуха ниже нуля градусов.