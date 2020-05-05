"Это же наши родные братья": Лукашенко предложил РФ транслировать парад в Минске

Глава Беларуси Александр Лукашенко пригласил представителей всех стран бывшего СССР посетить парад Победы, который пройдет в Минске 9 мая, однако отметил, что некоторые предложение отклонят, чтобы не потерять лицо.

«Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде. Будем надеяться, что кто-то приедет. Не приедут — мы сами проведем парад, как обычно», — передает его слова ИА «БелТА».

При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что представители всех стран откажутся приезжать в Беларусь из-за пандемии, глава государства уверен, что это может быть и политическим решением: «Ввели же карантин, комендантский час [в других странах] и так далее. И тут бах — в Беларусь поехали...».

Кроме того, он предложил российским телевизионным компаниям провести трансляцию торжества в связи с отменой парада в России: «Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья», — уверен президент.