Путин без танков: что покажут телеканалы 9 мая вместо Парада Победы

«Первый канал», «Россия 1» и НТВ срочно переверстали свои сетки из-за переноса военного Парада Победы на Красной площади в связи с коронавирусом.

Прямая трансляция Парада Победы всегда начиналась в 10.00 по московскому времени. Однако 9 мая 2020 года на брусчатке Красной площади не будет ни новейшей военной техники, ни стройных рядов военнослужащих и курсантов военных училищ. Из всех традиционных примет парада останется только выступление президента. 20-минутное обращение Владимира Путина, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, крупнейшие федеральные телеканалы страны запланировали показать одновременно, в 10.00.

А вот дальше телепрограмму составили кто во что горазд. На «Первом канале» в 10.20 начнется показ фильма «Диверсант» – старого, еще с Владом Галкиным. Зато в 17.20 зрителей ждут новые серии – «Диверсант. Крым».

Канал «Россия 1» поступил еще проще: там выступление Владимира Путина сменят двухчасовые «Вести», по завершении которых эфир отдадут тяжелой киноартиллерии – фильму «Батальоны просят огня».

кадр из фильма «Батальоны просят огня»

Выпуск новостей – программа «Сегодня» – выйдет после обращения президента и на НТВ. Но в привычном, 20-минутном формате. А сразу после – финальные серии фильма «Последний бой». Тоже, кстати, не нового и уже успевшего запомниться зрителям большим числом ляпов. Например, в одном из эпизодов, воссоздающих события 22 июня 1941 года, то есть в разгар лета все немцы почему-то одеты по-зимнему – в шинели, а некоторые утеплены еще и перчатками с шарфами.

Словом, креативным подход к празднованию телеканалами Дня Победы назвать никак нельзя.