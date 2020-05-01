ЦИК выделил 2 миллиона на обработку соцсетей перед голосованием за поправки

На остальные нужды только за эту неделю заготовили ещё 158 миллионов. Подготовка к всероссийскому голосованию за поправки в Конституцию началась.

Судя по данным с Госзакупок, всеобщее голосование за внесение поправок в Основной закон пройдет до конца этого года. 31 декабря 2020 года — крайняя дата для всех контрактов, которые ЦИК вывесил на этой неделе. Это касается и налаживания специального программного обеспечения (32 миллиона рублей), и услуг по видеосъемке (1,6 миллиона рублей), и, например, поставки концелярских товаров (563 тысячи рублей).

В 2020 году ЦИК должен провести не только голосование за поправки, но и осенние выборы губернаторов.

Один из любопытных пунктов — заказ на «аналитический мониторинг социальных медиа и сети Интернет и информационное взаимодействие с сетевым сообществом». За эту работу ЦИК предлагает 2,1 миллиона рублей.

По правилам контракта, который был вывешен в среду на Госзакупках, поставщик обязан анализировать в интернете не только поисковые запросы, соцсети и Telegram-каналы. Кроме этого, нужно отслеживать контент «организаций, должностных лиц, общественных деятелей, представителей научно-экспертного сообщества и других пользователей социальных сетей, информационная активность которых в медиапространстве может представлять интерес (не менее 70 позиций)».

Также необходимо обеспечивать ежемесячные публикаци об избирательном процессе на популярных медиаресурсах и, конечно, вести соцсети заказчика.

ЦИК предлагает сделать ставку на молодежную платформу. Аккаунты, связанные с выборами должны будут вырасти на 15 000 новых подписчиков для Instagram и только по 10 000 для каждой из других популярных соцсетей.