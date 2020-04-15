"Оно наладится": Песков прокомментировал очереди у входа в московском метро

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что наказаний за создание очередей в метро не последует.

«Если будут создаваться преднамеренные затруднения — безусловно. Но говорить о том, что кому-то в голову это может прийти, не приходится», — приводит его слова РБК.

При этом он отметил, что пропускной режим в столице обусловлен отсутствием у москвичей «должной дисциплины в соблюдении режима самоизоляции». По его словам, это «вынудило власти пойти на введение пропусков».

Песков пояснил, что, по его мнению, «абсолютно гладко» такая мера пройти не могла. Он также призвал не делать выводы по первому дню, пообещав, что «оно наладится».

«Существует задача обеспечения этого пропускного режима и вторая задача — делать это так, чтобы минимизировать проблемы, которые возникают. Происходит отладка», — уверен представитель Кремля.

Напомним, что утром в Москве наблюдались огромные очереди на входе в метро, в которых не соблюдались нормы социального дистанцирования. Их вызвала проверка пропусков у всех граждан.