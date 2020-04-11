Не болтай про вирус! Юрист "Агоры": Бастрыкин любое слово может принять за фейк

Едва ли не каждый день мы узнаем о новых уголовных делах, возбужденных по статье о фейках про коронавирус. Чего нельзя говорить и писать в соцсетях, чтобы не попасть в поле зрения СК, объясняет правовой аналитик правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев.

Станислав Селезнев // Фото: Facebook

– Статья 207.1 с примечанием (+статья 207.2) внесена в Уголовный кодекс в экстренном порядке. – констатирует эксперт. – От внесения законопроекта до публикации подписанного президентом закона прошло меньше недели.

Поэтому диспозиция статьи, очевидно, не проходила квалифицированную юридическую экспертизу. Это не могло не сказаться на качестве текста, который допускает чрезвычайно широкое толкование. Проще перечислить формулировки, которые под эту статью не подпадают! По сути речь идет об ответственности за слова. Получается, что умение грамотно пользоваться русским языком для граждан становится жизненно важным.

По словам Станислава Селезнева, в случае с рассуждениями о коронавирусе даже оговорки вроде «по моему мнению» или «оценочное суждение» не всегда гарантируют автору спокойный сон.

– Эта статья подследственна СКР (Следственному Комитету России), что позволяет сделать вывод о желании Александра Ивановича Бастрыкина включиться в борьбу с коронавирусом. И мы уже можем видеть почти десяток возбужденных УГОЛОВНЫХ дел по подозрению в распространении недостоверной информации всего за неделю. Таким образом, СКР, очевидно, ОЧЕНЬ заинтересован в работе в этом направлении.

Однако, по словам Станислава Селезнева, адекватной практики по теме фейков пока нет нигде в мире.

– Борьба с дезинформацией — это новая проблема для многих стран мира. Сложившейся практики оценки вмешательства властей в свободу выражения мнений в том же ЕСПЧ пока нет. С одной стороны, нельзя игнорировать опасность влияния недостоверной информации на массы. С другой – очевидны опасности несоразмерной реакции на посты в интернете.