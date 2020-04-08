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Пархоменко ответил Ковальчуку на заявление, что COVID-19 создали американцы

Политика
16:49, 08 апреля 2020

Сергей Пархоменко // Фото: скриншот с YT-канала "ещенепознер"
Сергей Пархоменко // Фото: скриншот с YT-канала "ещенепознер"

Политический обозреватель, сооснователь «Диссернета» Сергей Пархоменко назвал «друга Путина» Михаила Ковальчука «дремучим демагогом» и «большим горем для российской науки».

Накануне директор Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», что с помощью коронавируса американцы хотят контролировать планету.

«У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем. Они включили систему истребления ресурсов и думали, что ее можно наращивать вечно. Но такое невозможно», – заявил Ковальчук.

«Друг Путина» доступно объяснил зрителям выгоду американцев от распространеия COVID-19: «Сегодня один этот вирус, которого никто не видел, полностью остановил мировую систему. А это что означает? Появился колоссальный совершенно вариант управления миром».

Скриншот с трансляции программы "Вечер с Владимиром Соловьвевым"

Интересно, что ни одному органу, контролирующему ответственность за фейки о коронавирусе, и в голову не придет проверить высказывание Михаила Ковальчука на достоверность. И уж тем более наказать хотя бы символическим штрафом. Потому что он если и заблуждается, то, так сказать, в верном направлении. В отличие от того же блогера Александра Торна, против которого СК возбудил уголовное дело за ролик в YouTube, где утверждалось, что коронавирус якобы разлетелся по планете после взрыва в научном центре под Новосибирском. И хотя сам автор назвал видео пародией на конспирологические теории о происхождении COVID-19, следователей это не убедило. Торн – он же не Ковальчук, ему все не можно. А Михаил – другое дело. Во-первых, ученый. Во-вторых, на Россию не клевещет. А в-третьих и в-главных, Михаил Ковальчук – брат Юрия Ковальчука, миллиардера, владельца «Национальной медиагруппы» и бывшего соседа Владимира Путина по кооперативу «Озеро».

– Ковальчук – дремучий демагог, – считает Сергей Пархоменко. – Огромный позор и большое горе для российской науки, что этот человек сумел взгромоздиться в кресло директора Курчатовского института, да еще собирает в свой «холдинг» другие важнейшие и достойнейшие российские исследовательские учреждения. Это кончится очень плохо: он все это разрушит. Людям, у которых в мозгах вот такое (как то, что Ковальчук озвучил в студии Соловьева. – Авт.), нельзя кухонный миксер в руки давать, не то что ядерные реакторы.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Политика

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