Госдума проверит публикации ряда СМИ о борьбе с коронавирусом на фейки

Глава комиссии Госдумы по иностранному влиянию Василий Пискарев заявил, что публикации ряда «зарубежных» СМИ о коронавирусе в России могут не соответствовать действительности и попадать под закон о фейковых новостях.

Он отметил, что члены комиссии читают различные публикации «Радио Свобода», «Медузы», «Настоящего времяни», «МБХ-медиа» и других и детально рассматривают их содержимое на предмет соответствия законодательству.

«В частности, "Медуза" и "Радио Свобода" распространяют информацию, что в нашей стране существует дефицит аппаратов ИВЛ, что не соответствует действительности. Распространяются также не соответствующие действительности публикации о работе российских врачей в Италии, о действиях правоохранительных органов в отдельных регионах в условиях эпидемии», — поясняет Пискарев [цитата по «Интерфакс»].

По данным опросов, только 20% граждан поддерживают помощь Италии, США и другим странам в борьбе с коронавирусом. В России масок не хватает, в аптеках их нет. Все это видят. Нужно в первую очередь обеспечить внутренний спрос на средства защиты, помочь нашим гражданам. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) April 3, 2020

Депутат отметил, что заседания могут состояться в онлайн-режиме.