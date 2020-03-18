"Не могу поступаться принципами-2020": Поправки Путина должны быть отвергнуты

В марте 1988 года преподаватель ленинградского ВУЗа Нина Андреева, автор знаменитой статьи «Не могу поступаться принципами» (была опубликована в «Советской России»), поставила на уши Политбюро и заставила говорить о себе всю страну.

Тогда Андреева высказывала опасения относительно курса, проводимого Михаилом Горбачевым. Сейчас, спустя 32 года она по-прежнему тревожится за будущее страны, которая снова переживает переломный момент.

статья в газете «Советская Россия» / фото: из архива Нины Андреевой

Сегодня Нина Андреева вновь обращается к читателям. Но уже не в связи с перестройкой, а после того, как Конституционный суд узаконил право Владимира Путина на пятый и шестой сроки. Андреева призывает бойкотировать голосование по поправкам, которые, по ее мнению, «призваны придать вид законности сохранению власти президента Путина, который стоит во главе страны уже двадцать лет. Предполагается так изменить форму власти в России, чтобы Путин остался её полновластным лидером, а сам политический режим не поменял своей сущности».

По мнению Нины Андреевой «изменить соотношение сил между капиталом и народными массами можно только в результате революционной борьбы трудящихся масс за свои права и интересы – за социализм. Никакие надежды на «парламентские республики» или «хорошего президента» не реальны».

«Когда закончится этот бандитизм со стороны власти?»

– Целью моего письма в 1988 году было призвать народ обратить внимание на то, что делается в стране и куда ведет нынешняя власть, – говорит Нина Андреева. – Ровно о том же я говорю сейчас. Но ситуация изменилась. Люди настолько поглощены борьбой с нищетой, что основной массе населения не до политики.

Я возглавляю Всесоюзную Коммунистическую партию Большевиков, которую мы создали в 1991 году, и знаю, что творится в регионах: люди борются за выживание. Они боятся высовываться, чтобы не потерять то очень немногое, что имеют сегодня. Обнищание населения налицо.

Мало сказать, что людей задавили. Их всех втащили в удавку. Даже не платят зарплату, что вообще дикость. Это же издевательство над здравым смыслом, когда власть имущие определяют МРОТ в 11 тысяч рублей. Наверное, чтобы прокормить собак Путина, которых у него уже целая псарня, и то надо ежедневно больше на каждую, чем этот прожиточный минимум простого работяги за месяц. Когда закончится этот бандитизм со стороны власти? На деньги, которые она определяет как прожиточный минимум, прожить невозможно.

«Шкуру дерут так, что ничего не остается даже под кожей»

– Пенсионеры наших двух столиц – северной и Москвы – еще сводят как-то концы с концами. Но в регионах люди, проработавшие по 40 лет, получают пенсию в 7-8 тысяч рублей. Это же издевательство! А лекарства сколько стоят? А услуги ЖКХ? А транспорт? А продукты питания? Население низвели до положения рабов. Конечно, довольным этим быть нельзя.

А что сейчас творится со здравоохранением?! Это же позорище! Если ты хочешь получить более-менее сносное лечение, надо идти в платную клинику. А платная система слишком кусается, она недоступна для абсолютного большинства граждан. Хотя все блага создают именно эти наши трудяги. Кто-то из американских миллиардеров хорошо сформулировал мысль: пчелы собирают мед, но не они им пользуются. Разве пользуются наши трудяги-пчелы тем достатком, который они должны иметь, исходя из своего вклада в национальный доход? Ответ очевиден. Положение критическое.

В народе зреет протест, и он ничем не отличается от протеста «желтых жилетов» во Франции. Все 25 пунктов, которые выдвигают французские рабочие перед своим правительством и президентом Макроном, те же самые, что и у нас. На так называемой пенсионной реформе, в результате повышения возраста выхода на пенсию государство уже сэкономило за истекший период 20 млрд. рублей. А за год 2020 это составит уже 50 млрд. Шкуру дерут! И как следует дерут, ничего не остается даже под кожей.

«Путина окружает шайка «реформаторов» из кооператива «Озеро»

– Чтобы в стране произошли изменения, надо, чтобы к действиям было готово коммунистическое и протестное движение. Но потугами власти у нас столько зарегистрированных псевдокоммунистических партий, что единого коммунистического движения на сегодня нет. Также, как нет и единого протестного движения.

В коммунистическом движении нет лидеров. Те, что есть, в большинстве своём – фикция, фигляры. Являясь по сути проектами Кремля (чем больше партий и лидеров, тем проще их нейтрализовать), они ставят превыше всего не дело, не интересы народа, а собственное «Я», приспособленчество и хорошую бытовую жизнь. Все сидят зажавшись, лишь бы их кто не сковырнул. Их цель сейчас, на данный момент – красивыми словесами затащить людей 22 апреля на избирательные участки.

Либералы, как и мы, стоят за бойкот голосования по поправкам в Конституцию, что я считаю совершенно правильным, потому что единственная цель голосования – узаконить все, что было при Ельцине. Но либералы не являются защитниками России: они смотрят на Запад, работают на него и в основном за счет того, что получают щедрые гранты из-за рубежа. Нам с ними не по пути. Они орут «Долой Путина!», а мы говорим, что сегодня по большому счету вопрос не в Путине, а во всей этой олигархической преступной системе, в этом капиталистическом буржуазном строе, который был установлен путем политического переворота в 1991 году вопреки воле народа.

Посмотрите, кто окружает Путина – шайка «реформаторов» из кооператива «Озеро», его друзья-однокашники по юрфаку Ленинградского университета, сотрудники городской администрации (мэрии) Ленинграда (Санкт-Петербурга) в бытность мэром А. Собчака (когда Путин там работал), сотоварищи по службе в КГБ, родственники разной степени родства. Они же все наверху, они почти все миллиардеры. Разве они отдадут что-то без борьбы?

Грабеж страны продолжается в колоссальных размерах. И если учесть, что все природные богатства нашей страны находятся в частных руках, то можно смело сказать: воруют у нас до умопомрачения. И ничто не говорит о том, что власть остановит это. Потому что олигархи и есть власть.

Президент, мягко говоря, слукавил, отвечая недавно в проекте «20 вопросов Путину» на вопрос корреспондента ТАСС об олигархах. Он сказал, что у нас олигархов нет. Они, якобы, остались в прошлом. Ныне есть миллиардеры… Как это нет олигархов?!! Если они не являются депутатами Госдумы, но являются мэрами или руководителями крупных промышленных холдингов и банков, это вовсе не значит, что они не рулят нынешней властью в стране. Еще как рулят! И только «наивненький» не может этого не понимать.

«Мы призываем к бойкоту голосования»

– Нынешняя экономическая система давно изжила себя. Если все будет оставаться, как есть, и Россия и дальше будет следовать рыночной экономике, то страну ожидают очень трудные времена. Я думаю, что Россия вряд ли удержится как самостоятельное государство.

Сама жизнь требует изменения общественно-политического строя: нужен полный отказ от либеральной капиталистической системы, переход на сталинскую модель управления экономикой, которая показала полную результативность. России нужен социализм. Путин этого делать, естественно, не будет. Очевидно, что верхи не хотят ничего менять.

Чтобы изменить страну, необходимо, чтобы низы были способны на организованные действия против существующего олигархического режима. Россияне к этому пока еще не готовы. Но бойкотировать предстоящее голосование они вполне в силах. Предлагаемая «новая» Конституция Ельцина с косметическими заплатками Путина, закрепляющая дальнейшее бесправие народа, должна быть отвергнута.

Мы, большевики, призываем к бойкоту голосования 22 апреля 2020 года.

Нина Андреева.