Прощай, Эдичка! Как я встречалась с Лимоновым на конспиративной квартире

Корреспондент Sobesednik.ru вспоминает свою первую встречу с писателем, революционером и просто неординарным человеком Эдуардом Лимоновым, который скончался 17 марта.
— Скончавшийся Лимонов не идёт из головы. Эдуард Вениаминович.
Мне повезло, я однажды была у него дома. Я только-только пыталась делать свои интервью, и конечно, как дурак с мороза стучалась к самым-самым, к тем, от кого глаза становились круглыми и лезли на лоб.
Помню, как Лимонов предельно терпеливо и вежливо объяснял, где я должна быть, чтобы меня встретили и проводили к нему: «Не перепутайте, пожалуйста». – «Нет, не перепутаю».
Два парня-нацбола, высокие, все в чёрном, вели меня от Чкаловской к дому у Винзавода, где Лимонов жил тогда. «Это съемная квартира, моя партия снимает», – объяснил Лимонов.
- Эдуард Лимонов: Власть толкает нас к тайным обществам (интервью Лимонова Sobesednik.ru от 16 мая 2016 года)
Я задавала самые дикие и корявые от смущения и нахальства вопросы. На какие-то Эдуард Вениаминович отвечал, зажигаясь зло и жестко, на какие-то отказывался отвечать. От «правильных» вопросов ему становилось скучно, и он смотрел в окно. Оно было большим, но, кажется, там не было штор. В углу довольно большой квадратной комнаты с дощатым полом стояла аккуратная железная кровать – какая-то солдатская, подумала я. На столе – куча исписанных листов. Лимонов писал от руки. Я спросила, почему. Он объяснил: «Я писатель, и я так люблю». И там, в этой комнате, была целая гора книг – все стены по периметру были в книгах, старых, читанных-перечитанных. Кажется, это была двухкомнатная квартира, и во вторую комнату время от времени заходили лимоновцы, они же кипятили на кухне воду, и это тоже была какая-то военно-полевая кухня – белёные стены, газовая плита, большой серый алюминиевый чайник, простые стаканы.
Возле дверей квартиры и у входа в подъезд дежурили парни в чёрном – охраняли Лимонова круглосуточно. «А как же! – удивлялся Лимонов моему удивлению. – Это меры безопасности. Мы единственные революционеры в России, и это не шутки». Ну и опять зажигался и говорил о президентах, правительстве, народе и революции. Я чего-то там не понимала, отвлекалась и разглядывала его во все глаза: седой ёж, выбритые виски, глаза за очками, мешки под глазами от бессонницы (он сам же о ней и говорил), красивые руки.
Какая же тоска от того, что Лимонов умер.
Топ-10 цитат
- Я все равно вас презираю. Не всех, но многих. За то, что живете вы скушно, продали себя в рабство службе, за ваши вульгарные клетчатые штаны, за то, что вы делаете деньги и никогда не видели света. Дерьмо! («Это я, Эдичка»).
- Господи, как скучно все это, вот так, без любви, и утро скучное, и рассвет серенький, как неинтересно все... («Это я, Эдичка»).
- Народ любит пинать мёртвых кумиров. Ему в его ничтожности это приятно. («Свящённые монстры»).
- Цивилизации создали Великие Умы, а убивают её люди-желудки, люди-жопы. (Лекции о будущем. Мрачные пророчества).
- Среди молодёжи столько же идиотов, сколько их среди взрослых. Более того, есть подозрение, что возросшие в более искусственных условиях современного мира молодые люди качественно хуже их сверстников из других эпох. (Лекции о будущем. Мрачные пророчества).
- Тот народ был куда проще народа нынешнего, грубее и честнее. Большинство тех людей видели смерть во многих видах. Проверенные на зуб войной, они знали, что они не фальшивка, но люди… («У нас была Великая эпоха»).
- Если вы можете проснуться однажды дождливым весенним утром, полежать, подумать, послушать музыку и честно сказать себе вдруг: «А ведь я никто в этой жизни — говно и пыль», тогда на вас еще рано ставить крест. Только честно, не для людей, а для себя признаться. («Дневник неудачника»).
- Наше общество ничего не может предложить молодежи, кроме мрачных обязанностей мента, солдата, пьяного веселья молодого рабочего или мрачной жизни заключенного. Наше Русское государство — деградирующая форма социальной жизни. Оно гнусно по сути своей. Неудивительно, что наши тюрьмы полны. («По тюрьмам»).
- Самые интересные книги, конечно, подрывные. Взрывающие общество. Взрывающие оклеенную серыми грязными обоями сферу над нам – а там проглядывает в дыру чёрный кромешный неспокойный хаос. Вот такие книги нужно писать. («Русское Психо»).
- Рабы любят казаться свободными людьми. («Это я, Эдичка»).