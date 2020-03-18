Прощай, Эдичка! Как я встречалась с Лимоновым на конспиративной квартире

Корреспондент Sobesednik.ru вспоминает свою первую встречу с писателем, революционером и просто неординарным человеком Эдуардом Лимоновым, который скончался 17 марта.

— Скончавшийся Лимонов не идёт из головы. Эдуард Вениаминович.

Мне повезло, я однажды была у него дома. Я только-только пыталась делать свои интервью, и конечно, как дурак с мороза стучалась к самым-самым, к тем, от кого глаза становились круглыми и лезли на лоб.

Помню, как Лимонов предельно терпеливо и вежливо объяснял, где я должна быть, чтобы меня встретили и проводили к нему: «Не перепутайте, пожалуйста». – «Нет, не перепутаю».

Два парня-нацбола, высокие, все в чёрном, вели меня от Чкаловской к дому у Винзавода, где Лимонов жил тогда. «Это съемная квартира, моя партия снимает», – объяснил Лимонов.

Эдуард Лимонов: Власть толкает нас к тайным обществам (интервью Лимонова Sobesednik.ru от 16 мая 2016 года)

Я задавала самые дикие и корявые от смущения и нахальства вопросы. На какие-то Эдуард Вениаминович отвечал, зажигаясь зло и жестко, на какие-то отказывался отвечать. От «правильных» вопросов ему становилось скучно, и он смотрел в окно. Оно было большим, но, кажется, там не было штор. В углу довольно большой квадратной комнаты с дощатым полом стояла аккуратная железная кровать – какая-то солдатская, подумала я. На столе – куча исписанных листов. Лимонов писал от руки. Я спросила, почему. Он объяснил: «Я писатель, и я так люблю». И там, в этой комнате, была целая гора книг – все стены по периметру были в книгах, старых, читанных-перечитанных. Кажется, это была двухкомнатная квартира, и во вторую комнату время от времени заходили лимоновцы, они же кипятили на кухне воду, и это тоже была какая-то военно-полевая кухня – белёные стены, газовая плита, большой серый алюминиевый чайник, простые стаканы.

Возле дверей квартиры и у входа в подъезд дежурили парни в чёрном – охраняли Лимонова круглосуточно. «А как же! – удивлялся Лимонов моему удивлению. – Это меры безопасности. Мы единственные революционеры в России, и это не шутки». Ну и опять зажигался и говорил о президентах, правительстве, народе и революции. Я чего-то там не понимала, отвлекалась и разглядывала его во все глаза: седой ёж, выбритые виски, глаза за очками, мешки под глазами от бессонницы (он сам же о ней и говорил), красивые руки.

Какая же тоска от того, что Лимонов умер.

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