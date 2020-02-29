Неизвестные на акции Немцова ведут видеосъемку на одинаковые устройства

В Москве, Петербурге и других городах России проходят марши памяти политика Бориса Немцова. В центре столицы ограничено движение на некоторых участках дороги. Участники марша собираются на Страстном бульваре.

«Много правозащитников, есть люди с символикой Общественной палаты. Очень странные люди стоят по периметру у стен и ведут съемку на одинаковые устройства. Одна женщина представилась ревизором СМИ, другой парень скрывает лицо от камер и не реагирует на вопросы», — передает с места старта акции корреспондент Sobesednik.ru.

Сейчас полиция тщательно досматривает всех участников на входе. Среди символики уже видны флаги «Яблока» и движения «Весна». Один из демонстрантов пришел на шествие с косой и надписью на куртке «Коррупция».

Это первая массовая согласованная акция оппозиции в 2020 году. Заявленная численность участников шествия — 30 тысяч человек.