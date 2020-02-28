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Вадим Прохоров: Вся цепочка по убийству Немцова ясна – бери и арестовывай

Политика
18:01, 28 февраля 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Награждение чеченского сенатора Сулеймана Геремеева медалью «За заслуги перед Отечеством» в пятую годовщину убийства Бориса Немцова многим напомнило другое «совпадение» – убийство Анны Политковской в день рождения Владимира Путина.

Сулейман Геремеев, получивший медаль за «активную деятельность» и не внесший при этом ни одного законопроекта, – дядя Руслана Геремеева, которого адвокаты Бориса Немцова подозревают в причастности к организации убийства политика.

Новостями о ходе расследования убийства Немцова и отношением к награждению Геремеева с Sobesednik.ru поделился адвокат семьи покойного политика Вадим Прохоров.

«Власть всегда прикроет кадыровцев»

– Вы считаете награждение Геремеева в день убийства Немцова простым совпадением или месседжем? Если месседжем, то к кому он обращен?

Сулейман Геремеев / фото: Global Look Press

– Тут может быть два адресата. Первый – это общество в целом и оппозиция в частности. Это показатель того, что режим плевать хотел на какие-то приличия и будет поступать так, как считает нужным, в том числе вот таким диким образом. Мы не можем избавиться от ощущения, что это не совпадение, да и таких совпадений не может быть. Эта ситуация – плевок в общество, во всех, кто в курсе про роль Сулеймана Геремеева в деле об убийстве Немцова.

Второй адресат этого месседжа – это наши силовые структуры: кадыровцы, все те, кто выполняют указания правящей власти. Как некий знак того, что «мы вас всегда прикроем».

– Сама формулировка за «активную деятельность» сенатору, который не предложил ни одного закона, не кажется вам абсурдной? Это плевок и в сторону других сенаторов?

– Здесь вряд ли. Сенаторы утрутся в любом случае. Это такие ребята, которые вытерпят все.

«Геремеев находится в Чечне»

– Есть ли у вас сведения о местоположении Геремеева, которого называют предполагаемым заказчиком?

– Лично я никогда не считал Руслана Геремеева предполагаемым заказчиком. Он – один из организаторов, причем не самого высокого звена, например, по сравнению с Кадыровым. Заказчик находится гораздо выше, это очевидно.

Фото: Global Look Press

Следует полагать, что Геремеев находится в Чечне. Есть сведения, что его там видели. Его даже в розыск официальный не объявили, в отличие от Руслана Мухутдинова. Другое дело, что, по моим данным, на нем стоял какой-то маячок. Это полуофициальная тема, официально он не в розыске. Мы подавали множество ходатайств, чтобы ему предъявили обвинение. Никто этого не сделал. Вернее, это дважды готовилось в 2015 году, я лично видел подготовленный проект постановления о привлечении Геремеева в качестве обвиняемого, но оба раза эту тему зарубил Александр Бастрыкин (глава Следственного Комитета России. – Ред.). Я так понимаю, по той причине, что это было уже ну очень близко к Кадырову. Те, кто сидят в тюрьме, явно не самые близкие люди к главе Чеченской Республики.

– Как сейчас продвигается расследование убийства Немцова?

– Его постоянно продлевают, но нам не известно, чтобы реально что-то делалось. Якобы проверяют какие-то вещдоки, разговоры Немцова. Какие биллинги и телефонные разговоры пять лет спустя?! Создается имитация деятельности: бумажки в деле прибавляются, но они не способствуют раскрытию преступления – это очевидно.

Тем более, что вся цепочка ясна. Тут не надо ломать голову, что дальше делать – нужно искать и арестовывать Геремеева, братьев Делимхановых, допрашивать Кадырова, Виктора Золотова (глава Росгвардии. – Ред.) и так далее. Но этого всего не будет, и это совершенно сознательная позиция власти.

«Саботаж расследования идет с самого верха»

– Что вы можете сделать, чтобы сдвинуть расследование с места?

– Вот это ключевой вопрос. Мы, адвокаты Жанны Немцовой, я, собственно говоря, 14 лет адвокат самого Бориса Немцова, заявляем ходатайство, требуем допросить определенных лиц или провести те или иные следственные действия. Нам на наши требования всегда дают постановление об отказе принятия ходатайства. Якобы на данный момент это несвоевременно, но они «разберутся», по их словам, следствие же идет.

В минувшем году наши активисты установили, что Руслан Мухутдинов перемещается по стране: например, он летал к своему брату в Новый Уренгой. И его при этом никто не задержал. Это свидетельство сознательного саботажа расследования, причем со стороны самого верха. Так не бывает, что за пять лет совсем ничего нельзя сделать.

По нашей инициативе, на основании предоставленных нами сведений был подготовлен доклад в Парламентской ассамблее Совета Европы год назад. Его представлял литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис, который был другом Немцова. А сейчас, буквально неделю назад в рамках ОБСЕ влиятельным шведским депутатом Маргаретой Седерфильд был подготовлен доклад – добротный, на 43 страницы по расследованию убийства Немцова. Главную мысль можно определить так: отсутствие расследования убийства Бориса Немцова – это не вопрос профессионализма правоохранительных органов, а вопрос нежелания властей этим заниматься. Конечно, ничто не заменит полноценного национального расследования, когда- нибудь оно будет. Ведь когда-нибудь режим сменится, срок существования любой белковой особи ограничен, как бы ей не хотелось думать иначе.

В любом случае со временем к вопросу расследования Бориса Немцова вернутся активно, а не показушно. Для этого мы и работаем уже сейчас.

Теги: #Немцов

Рубрика: Политика

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