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Кому мешает Борис Немцов спустя 5 лет после убийства

Политика
19:41, 27 февраля 2020

Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин

27 февраля 2015-го в центре Москвы был застрелен Борис Немцов. За пять лет нашли и осудили исполнителей убийства, но заказчики так и остались в тени.

В Праге именем Бориса Немцова в эти дни названа площадь перед посольством России. Ранее имя политика получили площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе. А перед зданием российской дипмиссии в Киеве появился сквер им. Б. Немцова.

Иначе относятся к памяти политика в России: мемориальные таблички, которые активисты пытаются установить на домах, где он родился (в Сочи), где работал в последние годы (в Ярославле), то и дело срывают.

О том, помнит ли страна погибшего политика, Sobesednik.ru побеседовал с экс-министром экономики России, основателем партии «Гражданская инициатива» Андреем Нечаевым, который близко знал Бориса Немцова.

Андрей Нечаев / фото Global Look Press

«Заказчиков убийства не ищут»

– В Ярославле на доме, где жил Немцов, в декабре 2019-го люди установили мемориальную табличку. Уже третью. Предыдущие две были сорваны. Чем и кому они мешают?

– То, что происходит с самодеятельными народными мемориалами, на мой взгляд, обыкновенное свинство. И на мосту, где был убит Немцов, постоянно уничтожают цветы и фотографии, которые приносят волонтеры. Считаю, это просто неприлично со стороны российских властей. Им стоило бы взять пример с западных коллег и тоже почтить память Бориса Ефимовича либо переименованием какой-нибудь улицы, либо назвать его именем новую.

Кстати, я вскоре после трагедии выкладывал такую петицию на Change.org, и ее подписало несколько десятков тысяч человек. Но, к сожалению, власти не обратили на это внимания.

Впрочем, гораздо важнее другое: то, что следствие по делу фактически остановлено. Заказчиков, организаторов убийства не ищут. Вот это не может не вызывать возмущения у любого нормального человека.

– Пять лет прошло. Думаете, есть шанс что-то новое обнаружить и кого-то найти? Вот по Листьеву не нашли, по Меню не нашли… Чем больше времени проходит с момента преступления, тем меньше надежды на результат.

– В данном случае это не совсем так. Мне не хочется никого голословно и бездоказательно обвинять, но есть некоторые рабочие гипотезы, которые можно было бы проверить.

– Например?

– Ну, скажем, что это преступление сродни известному украинскому делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе в 2000-м. Тогда президент Леонид Кучма сказал, что журналист его страшно раздражает, и вскоре Георгий был убит... Исполнитель осужден, а вот заказчики так и не найдены.

«Интерес к Борису растет»

– То, что во всем мире именем Немцова называют площади и скверы – это дань уважения или все-таки больше политический акцент? Ведь все эти места рядом с посольствами РФ. То есть можно расценить как укол российским властям.

– Думаю, что улицы и площади называют именем Немцова все-таки в качестве просто дани уважения. Борис, безусловно, был одним из ключевых лидеров российской оппозиции и немало сделал в 90-е годы, когда работал и губернатором, и вице-премьером правительства, а потом, в нулевые, и в Госдуме…

А то, что территориально это привязывается к местам нахождения посольств нашей страны… Не исключаю, что в этом может быть определенный жест укора. Но может быть, и простая логика. Все-таки Борис Немцов – российский политический деятель. И это нормально, что его именем названы площади и скверы вблизи именно российских представительств за рубежом.

– Самым мощным знаком памяти Бориса Немцова стали марши его имени. На них приходят все больше людей или меньше?

– Мне кажется, что Бориса не забыли. Скорее, внимание к нему даже возрастает. На мой взгляд, потому что многие вещи, о которых он предупреждал, сейчас и происходят.

И эти странные поправки в Конституцию – и то, как это организовано, и то, для чего это все организовано... И некоторые внешнеполитические акции России,  вызывающие вопросы. И система госуправления, которая, по признанию самих же правительственных чиновников, фактически терпит крах. Обо всем этом он говорил.

В этом смысле Немцов был неким провидцем. Безусловно, это подогревает интерес к его личности.

Кроме того, в условиях политического давления, как никогда важно единство оппозиции, а Борис был как раз тем редким человеком, который умел организовывать людей. И марш его имени – это марш, который организуют не только либеральные партии и движения. Он объединяет разные политические силы. В частности, это одно из тех немногих мероприятий, где мы (партия «Гражданская инициатива») участвуем вместе с партией «Яблоко», которая всегда стоит особняком.

В оргкомитет марша входят и представители «ПАРНАСа», и «Яблока», и нашей «Гражданской инициативы» – 4 человека, плюс движение «Солидарность». Явных левых в оргкомитете нет, но на марш они тоже приходят. Знаю, что и движение «Декоммунизация» готовится к участию в марше. То есть, это мероприятие не исключительно «ПАРНАСа».

– В других городах у активистов были проблемы с разрешением марша.

– Да, в Петербурге марш разрешили в последнюю минуту. А до того (я это знаю из первых уст) произошла совершенно вопиющая история. Организаторы марша предложили несколько маршрутов, а городские власти им сказали: у нас на всех будут дорожные работы…

А представитель «Яблока» рассказывал не менее занимательный сюжет: партия организовала смс-оповещение своих членов с приглашением на марш. Но, поскольку в тексте упоминалось имя Путина, провайдер очень быстро эту рассылку заблокировал.

Власти ставят железный занавес на пути граждан. И понятно, что когда идет такое давление и такие палки ставятся в колеса, многие люди боятся участвовать в марше. И обоснованно, надо сказать.

А в Москве власти не решились на запрет. Мы проявили настойчивость, и они согласовали маршрут по бульварам (ставший уже привычным), который мы изначально и заявили. Но это скорее исключение, чем правило.

«Антон пойдет на марш»

– Вы много лет дружили с Борисом Ефимовичем. А после его смерти общаетесь с его семьей?

– Жанна за границей живет, поэтому ее я давно не видел. А Антон был у меня в гостях буквально неделю назад.

– С годовалым Борисом приезжал?

– Да. Я даже фотографию в Фейсбуке выкладывал.

Андрей Нечаев с Антоном Немцовым и его семьей / facebook Андрея Нечаева

– И как они? Коллеги уже написали, что главное наследие Бориса Немцова – внук, названный в его честь. Похож на деда?

– Ну, пока мальчик в таком возрасте и облике, что сложно какие-то параллели проводить. Впрочем, пацан очень живой, веселый, энергичный… В этом смысле и впрямь похож на дедушку.

– А чем занят сын политика Антон?

– С одной стороны, научной деятельностью. Но сейчас стал проявлять интерес и к политике. Мы его в свое время (немножко авансом, может быть) избрали членом Политсовета нашей партии «Гражданская инициатива». Сейчас мы договорились, что вместе пойдем 29-го на марш.

Теги: #Немцов

Рубрика: Политика

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