На Страстном бульваре стартовал марш памяти Бориса Немцова

В 14:00 в Москве стартовал марш памяти Бориса Немцова, убитого пять лет назад на Большом Москворецком мосту. Как передает корреспондент Sobesednik.ru, актвивисты еще за час до начала мероприятия заполнили весь Страстной бульвар, из-за чего на рамках образовались огромные очереди.

Многие участники акции выступают в поддержку политзаключенных. Многие — против изменения Конституции.

фото: Надежда Гужева

«Если бы на улицы вышли миллионы и сказали: "Достали! Мы больше не можем вас терпеть!" Так проблему смены власти можно было бы решить быстро и без крови», — поделился с нами один из участников марша Артур.

На Страстной бульвар приехали также Илья Яшин, Глеб Павловский, Любовь Соболь и Михаил Касьянов. Последний, однако, быстро спрятался от журналистов за баннером.

По информации Sobesednik.ru, за ситуацией на марше с неба наблюдает полицейский дрон.

Любовь Соболь на марше Немцова // фото: Клим Шпак