Бизнесмена Евгения Пригожина второй раз за февраль засняли в Литве

Петербургского бизнесмена, находящегося под санкциями США за вмешательство в выборы, уже второй раз за последний месяц смогли сфотографировать в Литве, куда он приезжал для проведения рабочих встреч с местной политической элитой. О повторном присутствии Пригожина в Прибалтике стало известно от водителя, который возил бизнесмена, а впоследствии обратился в полицию.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прибыл в Литву. Об этом стало известно от нанятого водителя прокатного агентства, который на арендованной машине представительского класса возил предпринимателя. Литовец опубликовал фотографию с человеком, очень похожим на Пригожина около Сейма Литвы в Facebook. Однако позднее запись со снимком была удалена. Отметим, фотография сделана на фоне парламента Литвы (Сейма).

Журналистам издания «Собеседник» удалось отыскать фотографию в закешированной версии Facebook. Позднее корреспонденты решили связаться с водителем, чтобы выяснить подробности.

Однако предметный разговор со свидетелем не состоялся, он лишь пояснил, что Пригожина узнал не сразу. По словам водителя, как только понял, что оказывает транспортные услуги человеку, которого хотят занести в санкционные списки ЕС, то сильно испугался и при первой возможности обратился в полицию.

«Я возил его в течении дня. Это все что я могу сказать. Я уже обратился в правоохранительные органы, которые сами разберутся, что с этой информацией делать. Фотография, которую я выложил в социальную сеть появилась, потому что сам Пригожин попросил сфотографировать его на память возле парламента. Вот в целом и все. Остальное я рассказал полиции», — сообщил нам водитель.

Узнать у него, как полиция Вильнюса отнеслась к тому, что санкционный бизнесмен из Петербурга свободно разгуливает по Литве, не получилось. Продолжать разговор мужчина отказался.

Издание «Собеседник» ранее сообщало о визитах Евгения Пригожина в Литву. Источник издания близкий к канцелярии Министерстватранспорта и связи (LietuvasRespublikossusisiekimoministerija) прибалтийского государства и аэропорта Вильнюса сообщал, что бизнесмен проводил встречу с вице-премьером указанного министерства Владиславом Кондратовичем. Доказательством визита Пригожина в министерство послужило фото, на котором видно, как бизнесмен входит в министерство на Гедимина 17.

Напомним, глава комитета по национальной безопасности и обороне литовского парламента Дайнюс Гайжаускас «устроил антироссийскую истерику» в Сейме, выступив с инициативой включить Евгения Пригожина в санкционные списки ЕС. По словам политика, бизнесмен известен тем что он близок к администрации Кремля, а также вмешательством в выборы по всему миру.