Источник: Пригожин в Литве встречался с чиновниками Министерства транспорта и связи

Бизнесмен из Петербурга Евгений Пригожин действительно прилетал в Литву, о чем ранее сообщали российские СМИ. По их информации, в аэропорту города Вильнюса на ремонте находился самолет Hawker 125–800B с бортовым номером VP-CSP, однако, настоящей причиной визита предпринимателя было установление контактов с политическими элитами Литвы.

В Литву Пригожин отправился, чтобы установить контакты с политическими элитами, а именно провести частную встречу с вице-министром Министерства транспорта и связи (Lietuvas Respublikos susisiekimo ministerija) Владиславом Кондратовичем (Vladislav Kondratovič). Данную информацию нашему изданию подтвердил источник близкий к канцелярии Министерства, а также источник в аэропорту Вильнюса. Российские СМИ связывают предпринимателя с так называемыми «фабриками медиа». Подобные информационные технологии неоднократно использовались предпринимателем на территории РФ для защиты интересов партнерского бизнеса. Вероятно, литовское правительство может быть заинтересованы в применении подобных методик на территории не только своей страны, но и Прибалтики в целом.

Официальной причиной появления самолета Hawker 125–800B с бортовым номером VP-CSP в аэропорту Вильнюса указывается ремонт. Источник в аэропорту заявил, что ремонтные работы с самолетом Пригожина не проводились.

«По словам диспетчеров, действительно была произведена аварийная посадка в аэропорту, но после приземления выяснилось, что ремонтную бригаду к самолету не отправляли. Был произведен стандартный техосмотр, в результате которого технических неисправностей не обнаружилось. Также у самолета было достаточно топлива, чтобы долететь до пункта назначения», - сообщил информатор.

Согласно данным из открытых источников, в Вильнюсе Пригожин пробыл около трех суток. Сообщения в СМИ о «ремонте» его бизнес-джета появились 10 февраля, а по информации портала RadarBox24, самолет вылетел обратно в Петербург 13 февраля. Бортовой номер воздушного судна совпал с номером, который по данным «Ведомостей», владеет Пригожин.

«После посадки в аэропорту Вильнюса вышедшие из самолета люди направились на встречу в Министерство связи, для чего были использованы автомобили представительского класса», - подтверждает источник.

Нашему изданию удалось приобрести фотографии, подтверждающие визит Евгения Пригожина в Вильнюс. На них человек очень похожий на петербургского бизнесмена действительно находится у здания по адресу проспект Гедимина, 17. Отметим, что по данному адресу в Вильнюсе находится Министерства транспорта и связи.

Ранее авторитетный немецкий журнал Zuerst! писал, что предпринимателя задерживали в аэропорту Мюнхена 10 января. В последствии издание удалило материал без каких-либо объяснений.

Как выяснил портал SeldonNews, предприниматель совершил четырехчасовую пересадку в немецком городе. Информацию «Интерфаксу» также подтвердил и генкосул РФ в Мюнхене Сергей Ганжа.

«Он действительно прилетел рейсом "Аэрофлота", но его никто не задерживал», — сообщил дипломат.

После пересадки в Мюнхене Пригожин, по информации СМИ, отправился в Париж. Французская столица также не была конечной точкой назначения, поскольку позже предприниматель вылетел в Стамбул.