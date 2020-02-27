185 млрд рублей потеряет бюджет из-за голосования по поправкам в Конституцию

22 апреля объявлено дополнительным выходным днем. Так власти рассчитывают привлечь россиян на участки для голосования за или против поправок в Конституцию.

Не предпочтут ли люди рвануть на другие – дачные – участки и в какую сумму обойдется российскому бюджету голосование, которое, по мнению Георгия Сатарова (политолога и одного из участников создания Конституции), «нужно только Путину», Sobesednik.ru узнал у директора департамента стратегического анализа компании «ФБК» («Финансовые и бухгалтерские консультанты») Игоря Николаева.

– Цена одного рабочего дня примерно 150-170 млрд рублей, если считать применительно к ВВП. Это новая добавленная стоимость, недополученная прибыль предприятий. А прямые потери для федерального бюджета составят 30-35 млрд рублей — это те деньги, которые не поступят в казну в виде налогов, так как никто в этот день не будет работать.

– Плюс минимум 14 млрд рублей на проведение самого голосования. Итого около 185 млрд. По-вашему, оправданы такие траты?

– Естественно, мне как экономисту кажется, что это слишком много. И при желании можно было найти какой-либо выходной день для голосования. Но понятно, что хотят устроить из этого праздник, а народ всегда порадуется лишнему выходному дню.

– Порадуются и уедут на дачу вместо голосования. И траты будут бесполезными. Может такое быть?

– Такое вполне возможно, будем реалистами.

– А вообще мы отдыхаем больше или меньше других стран?

– Мы не среди лидеров, но и не среди аутсайдеров по количеству красных дней в календаре. Мы где-то в середине этого списка. Есть страны, где еще больше отдыхают — но это развитые страны. Так давайте сначала достигнем этого уровня и потом уж отдохнем.

Но и уменьшать число выходных сейчас тоже не целесообразно, потому что у нас и так уровень жизни невысокий, доходы снижаются, пенсионный возраст подняли. Так если нам не могут ничего дать, так хоть не отнимайте! Но это я говорю про Новый год, а что касается Дня голосования 22 апреля, то, конечно же, можно было бы обойтись без него.

– На что хватило бы даже этих 30-35 млрд рублей?

– Хороший мост можно было бы построить. Не Крымский, конечно, но вполне себе приличный мост. Несколько регионов за эту сумму могли бы привести свои дороги в идеальное состояние. Это большие деньги.