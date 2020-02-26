Радзиховский о ребрендинге "Единой России": Система обречена, Медведева "сливают"

Политолог Леонид Радзиховский комментирует для сайта Sobesednik.ru возможный ребрендинг партии власти. Если утечки из Администрации президента не фейк, то «Единая Россия» сольется с общероссийским народным фронтом (ОНФ) и получит новое название. Но потеряет нынешнего лидера Дмитрия Медведева. На смену ему может прийти триумвират в составе зампреда Госдумы Алексея Гордеева, руководителя ОНФ Михаила Кузнецова и гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой.

Медведеву остается встретить старость

– Никого из этих персонажей, кроме Гордеева, не знают, если говорить о широкой известности. Но это их плюс — они не столь токсичны, как Медведев. Медведев в последнее время стал очень не популярен, и поэтому его «сливают».

Гордеев, кстати, прекрасная кандидатура — умный, волевой и хочет проявить себя каким-то образом. А Медведеву что остается? Дворец Морозова, паркет, гобелены, хороший дом, хорошая жена — что еще нужно человеку, чтобы встретить старость...

Леонид Радзиховски // фото: youtube.com

Три сценария Путина: уйдет, останется, подвинется

– Многие говорят, что выборы в Госдуму могут пройти уже в этом году, досрочно. Но даже не важно, пройдут они в этом году или в следующем, как и должны, – не имеет значения. Все, что происходит сейчас в России, зависит от того, какой из трех возможных сценариев будет реализован. Первый — после внесения поправок в Конституцию Путин остается президентом до 2024 года. Второй — он остается каким-то чудом президентом и после 2024 года. Третий — он уходит после внесения поправок на триумфальной волне, что народ его выбрал, народ его одобрил, и представит народу преемника.

В зависимости от того, какой сценарий победит, и будет складываться вся политическая картина. Если Путин уйдет — ему все равно, какая будет Дума. Если он захочет остаться, ему нужна управляемая Дума и конституционное большинство у «Единой России». Если Путин собирается уйти в этом или следующем году и оставить после себя преемника, ему, конечно, желательна сильная фракция «Единой России», потому что новый президент будет неопытным, слабым, и ему будет нужна сильная поддержка. Собственно, в этом контексте понятны те полномочия Госдумы, которые закладываются в новую Конституцию.

Убрать «Единую Россию» – креативная идея Кириенко

– Вторая сторона медали – Управлению внутренней политики администрации президента, то есть его руководителю Сергею Кириенко надо что-то делать, демонстрировать креативные идеи. Вот креативная идея: все знают, что «Единая Россия» не популярна, что она всем осточертела, никто о ней без смеха слышать не может, надо убрать такую «Единую Россию». А что будет? Те же штаны, но ширинкой в обратную сторону. Смысла в этой креативной идее нет никакого, потому что из ничего и выйдет ничто. Никакие Кузнецовы и Чупшевы систему не изменят.

Нынешняя система, по моему глубокому убеждению, обречена, как была обречена позднесоветская система. А продлить свое существование она сможет только в ситуации полной абсолютной неподвижности. Любые перемены этой системе во вред.

Поменять Медведева во главе партии власти — это не перемены. Роль Медведева в партии равна нулю, поэтому кого на его место ни поставь, ничего не изменится. А вот ребрендинг, перетасовка, сливание-разливание — это все работа для администрации, для чиновников.

«Единая Россия» может существовать только в компании ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России». В этой компании «Единая Россия» обречена на победу, потому что больше никого нет. То есть за отсутствием соперников победа присуждается ЕР. Таким образом, главная проблема «Единой России» не в ней, так как в ней ничего нет, она пустая абсолютно. Поэтому важно сохранить ситуацию полного безрыбья, выжженной поляны, никого к политике не допускать. Или допускать только заведомых фриков, которые никогда не наберут нужного количества голосов.