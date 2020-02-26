Ангелы с дубинками: фотолики "трепетных" бойцов Росгвардии

Владимир Путин перешутил самого Петросяна, назвав сотрудников Росгвардии «ранимыми» и «трепетными» созданиями.

Объясняя поведение бойцов, которые винтили стариков и женщин на московских митингах летом 2019 года и совершенно не были похожи на людей с тонкой душевной организацией, президент в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Путину» сказал: «Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать». Также президент заявил, что участников митингов «дубинкой просто так никто не молотит». Дизайнер со сломанной ногой и женщина, получившая удар в живот, – живые тому подтверждения.

Некоторые росгвардейцы после тех летних митингов и впрямь каялись, сожалея, что им пришлось выполнять приказ и применять силу к мирным людям. Но они в Росгвардии больше не работают.

Лики «ангелов с дубинками» – в ленте фотографа Sobesednik.ru Андрея Струнина.