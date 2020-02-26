Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС – сериала из 20 серий. Мы спросили автора, какие вопросы его заранее просили не задавать.

– Мы согласовывали 20 тем, а внутри этих тем я был волен спрашивать, что считаю нужным. Но вы же понимаете, что это не прямой эфир и не стенограмма и любой вопрос можно было бы убрать на этапе монтажа.

– Путин изменился с вашего последнего с ним разговора в 2014 году?

– Путин остался верен себе и свою манеру ведения диалога не поменял: всегда старается лидировать и делает «перепасы», отвечая вопросом на вопрос. И мне нужно было успеть, поскольку лимит времени был жестким.

Когда мы встретились, он мне сказал: «Хорошо было бы нам все 20 тем уложить в час». Реально беседа продлилась 3,5 часа. Некоторые темы пришлось свернуть. Но на конкретный вопрос, который был для меня важен: «В 2024 году вы пойдете на выборы?», он совершенно определенно ответил: «Нет».

– От журналистов всегда ждут острых вопросов. У вас получилось?

– Я недоволен собой, и тому есть много причин. Но дело не в том, что я «зассал» и поэтому чего-то не спросил. Это не мое личное интервью, это интервью представителя государственного информационного агентства ТАСС с главой государства. Ванденко не может задавать вопросы, после которых Владимир Путин снимет микрофон, скажет русское слово и уйдет. Это не то чтобы самоцензура – это разумный компромисс, и, я надеюсь, мне удалось его соблюсти.

Что еще

Когда мы уже закончили разговор, я сказал, что надо записать анонс, в котором был такой текст: «Рад был встрече онлайн. Будем видеться чаще». А он мне говорит: «А чему я рад-то? Я не собираюсь видеться чаще».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2020 под заголовком «Андрей Ванденко: Путин не пойдет на выборы-2024».