Айсултан Назарбаев пост сдал – Мухтар Аблязов пост принял

Стало известно, что скандальные посты в соцсетях от имени внука Нурсултана Назарбаева писал беглый казахстанский бизнесмен, обвиняемый на родине в убийстве.

«Собеседник» уже писал о том, что внук председателя Совета безопасности Казахстана, первого президента республики Нурсултана Назарбаева Айсултан заявил в своем Facebook о просьбе предоставить ему политическое убежище в Великобритании из-за «давления семьи». В аккаунте Айсултана некто от его имени даже признался, будто по заключенному между «Газпромом» и казахскими представителями контракту компания покупает газ «за копейки», ежегодно аккумулируя в неназванной «прокладочной» фирме прибыль порядка 1,5 миллиардов долларов. И скандальное откровение тут же подхватили многие уважаемые британские СМИ.

Правда, у авторитетных экспертов насчет достоверности подобных признаний тут же возникли сомнения. Как пояснил «Собеседнику» специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов, «внук Назарбаева уже отмечался в соцсетях так называемыми разоблачительными высказываниями. Но тогда его откровения — про «инцест, кровосмешение» в Семье — были восприняты как бред больного человека. Сейчас у него другая основная тема — экономика, коррупция, преступные схемы, в которые он якобы посвящен… Но не думаю, что он был посвящен в серьезные экономические схемы. Поэтому я не очень понимаю стремление столь уважаемой газеты – я имею в виду британскую «Таймс» – взять у него интервью. Сложно относиться серьезно к наркоману».

По словам Дубнова, «еще в прошлую волну высказываний Айсултана многие эксперты увидели за ней тень беглого казахского олигарха Мухтара Аблязова, который называет себя лидером оппозиции в изгнании, но многие считают его просто мошенником и аферистом. Тогда, вскоре после "разоблачений" внука Назарбаева, Аблязов и сам выступил с весьма пространным видеопосланием, в котором как-то неловко пересказывал пост Айсултана, что еще больше укрепило уверенность в их связи. Но сейчас они действуют осторожнее: Айсултан выступает один».

Впрочем, осторожность продлилась недолго. На днях на странице Мухтара Аблязова в Фейсбуке от имени его собственного аккаунта появился пост: «Я, Айсултан Назарбаев. Все посты, которые опубликованы на моей странице, написаны мной лично. По моей инициативе, без участия третьих лиц. Это мой аккаунт, мои мысли, мои требования».

После комментариев пользователей в духе, «че то вы перепутали аккаунты», Аблязов свой пост от имени Айсултана удалил, и даже не стал придумывать версию, будто его страницу взломали, признавшись, что пост начал писать именно он: «Хотел к нему публично обратиться, чтобы он сделал такого рода заявление».

Теперь даже скептикам стало ясно, что, а точнее кто на самом деле стоит за скандальными высказываниями внука Нурсултана Назарбаева. А именно: Мухтар Аблязов – бывший банкир, заочно осужденный в Казахстане за убийство делового партнера. Кроме того, на родине, а также в России и на Украине, беглого бизнесмена подозревают в крупных финансовых махинациях, но Франция отказывает в выдаче преступника, поскольку тот строит из себя политического беженца

Поддерживать такое реноме Аблязову, видимо, и призваны те самые откровения Айсултана Назарбаева, которые сам же Аблязов, как теперь подтвердилось, и сочиняет. Айсултан на подобное, по понятным причинам, просто не способен. Прошлой осенью внук бывшего президента Казахстана был приговорен в Лондоне к году условно по обвинению в нападении на полицейского. Помимо испытательного срока, штрафа и общественных работ, приговор предполагал обязательное продолжение его лечения от наркотической зависимости.

Неслучайно 13 февраля казахстанский министр информации и общественного развития Даурен Абаев заявил, что хотя все посты Айсултана Назарбаева были написаны под влиянием некоторых личностей, не стоит обсуждать откровения человека, который проходит этап реабилитации от наркозависимости – это неэтично.

Впрочем, так считают далеко не все. Когда на кону – угроза выдачи на родину за убийство, некоторые об этике предпочитают забыть, используя в своих политических целях неадекватных людей с болезненно измененным сознанием.

Что мы в итоге имеем в результате этой путаницы аккаунтов и чередовании постов: Мухтар Аблязов, пойманный за руку на фальсификации документов, наворовавший по всему миру миллиарды долларов, заочно приговоренный к пожизненному заключению за убийство в корыстных интересах, сегодня, чтобы оправдать весь тянущийся за ним преступный шлейф не гнушается манипулировать в своих интересах психически нездоровым человеком, настраивая того против собственной семьи. Цинично и безнравственно? Бесспорно, хотя… Тому, кто убийством не побрезговал, поддельные клеветнические посты в Facebook — вообще плевое дело. Однажды потеряв человеческий облик, вернуть его нелегко. Тем более, когда к этому даже и не стремишься.