Прилепин и Охлобыстин пообещали отмену ЕГЭ и ядерный статус РФ в Конституции

На пресс-конференции партии Захара Прилепина «За правду», прошедшей в ИТАР-ТАСС, ее основатели рассказали о своих предложениях по поправкам в Конституцию и первостепенных планах в случае избрания в Госдуму.

Рассуждая о противниках изменения Конституции, Захар Прилепин сказал: «Почему так надо вцепляться в этот текст, когда жизнь изменилась?» В подтверждение мысли о необходимости внесения поправок в основной закон лидер партии «За правду» заявил: «Только лично мне пришло более 200 предложений о поправках».

Сам Прилепин также не остался в стороне от того, чтобы «освежить» Конституцию своими идеями.

– Я сделал предложение закрепить в Конституции ядерный статус России, – признался Захар.

Идея отнюдь не новая. Признание Прилепина в том, что «ячейка партии («За правду». – Ред.) создана во Франции», удивляет куда больше.

«Партией может стать любой коллектив, и никто не может этому воспрепятствовать», – пояснил еще один из основателей «За правду» экс-депутат Госдумы Александр Бабаков.

Относительно своих перспектив в партии полны оптимизма: «В Кремле есть один человек –девушка, которая занимается всеми малыми партиями. Как она будет ими всеми командовать?» –задался риторическим вопросом политолог Олег Матвейчев.

Также присутствовавший на пресс-конференции советник лидера партии «За правду», многодетный отец Иван Охлобыстин со своей стороны пообещал, что «в случае прихода к власти партия в первую очередь отменит систему ЕГЭ».

– Я устойчивый сторонник отмены моратория на смертную казнь, –сделал не совсем христианское заявление священник Охлобыстин.

Говоря об амбициях своей партии, Прилепин пояснил, что рассчитывает на нечто большее, чем роль статиста в депутатском кресле:

– Идти во власть, чтобы исправить пару законов – это слишком мелко. В России необходима перезагрузка политического истеблишмента.

– Никакая цензура не может встать на пути настоящего художника. Более того, она начинает работать в плюс, –высказался Охлобыстин о своем понимании свободы творчества.