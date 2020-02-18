Охлобыстин отказался вступить в партию Прилепина. Вместо него это сделала дочь

18 февраля в 15:00 в ИТАР-ТАСС началась пресс-конференция партии Захара Прилепина «За правду». На мероприятии обещали представить программу партии, но ее, как передает корреспондент Sobesednik.ru, пока не написали.

Советник лидера партии Иван Охлобыстин рассказал о проблемах российского кино и назвал их решение программой-минимум.

Охлобыстин также сообщил, что сам он как священник вступить в партию не может, но его дочь уже вступила.

Более подробный отчет о презентации партии «За правду» читайте вскоре на Sobesednik.ru.