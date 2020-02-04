Лукашенко заявил, что хочет хороших отношений с Путиным на исходе их карьеры

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готова покупать нефть у России по мировым ценам, если в РФ не хотят обеспечить им внутрироссийские цены, как как «пообещали» при покупке «Белтрансгаза», передает ИА «БелТА».

«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — объясняет белорусский лидер.

Он также заявил, что 7 февраля его проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, по его мнению, наступил «момент истины». Лукашенко считает, что между странами остаются «добрые отношения», и так как именно действующие президенты добились построили их, то не стоит «их ломать на исходе нашей политической карьеры». «Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — считает он.

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«Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите — пусть скажут нам об этом. И не кричат: "Ах, Помпео [Госсекретарь США] приехал. Завтра Трамп [президент США] приедет... Что они будут делать?» — задается вопросом глава Беларуси.

Лукашенко считает, что в отличии от российского «двуглавого орла», который смотрит на Восток и на Запад, Беларусь наблюдает, что происходит вокруг: «А мы, если только что-то прозеваем, то нашему орлу и голову открутят, и похоронят. Поэтому мы вокруг смотрим, мониторим и живем своим умом».