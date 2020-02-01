США готовы полностью обеспечить Белоруссию нефтью по ее запросу

Вашингтон заявил о готовности обеспечить Белоруссию энергоресурсами в полном объеме по конкурентным ценам.

С соответствующим заявлением выступил после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.

«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам», – сказал Помпео, отметив, что «США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство».

«Мы – самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно – сказать нам и обратиться к нам», – подчеркнул госсекретарь США.

Договоры на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, которые тормозятся разногласиями по цене поставок и транспортировке.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырос на 6,6%.