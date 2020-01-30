Минск заявил об увеличении тарифа на прокачку российской нефти с февраля на 6,6%

Начиная с 1 февраля тариф на транзит нефти из России по территории Белоруссии увеличится более чем на 6%.

Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович, передает ТАСС.

Он отметил, что переговоры с российской стороной ни к чему не привели. «Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти – это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта», – сказал чиновник. Он уточнил, что речь идет об увеличении на 6,6%.

Колтович добавил, что в течение года Минск может инициировать переговоры с Москвой по увеличению тарифа «в соответствии с установленным порядком».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах для транзита нефти через республику на 2020 год.

Минск планировал в 2020 году повысить тариф на транзит нефти из РФ на 16,6% с учетом недополученной выручки за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью. Москву такая перспектива не устраивает.