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СМИ сообщают о ряде отставок в кабмине, а Медведев отписался от его Instagram

Политика
16:16, 21 января 2020

РБК со ссылкой на данные неофициальных источников сообщает о уходе из правительства Ольги Васильевой, Максима Акимова, Виталия Мутко, Максима Орешкина, Алексея Гордеева, Владимира Мединского, Дмитрия Козака и Павла Колобкова.

И. о. министра просвещения Ольга Васильева не войдет в состав правительства Михаила Мишустина, говорят источники издания. Её секретарь Андрей Емельянов от комментариев отказался, заявив, что «министры назначаются президентом России».

По данным издания, место Васильевой может занять глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, при этом в самом министерстве журналистам заявили, что «вероятность такая есть».

Также источники РБК сообщили о предполагаемой отставке и. о. вице-премьера Максима Акимова, курировавшего нацпроекты «Цифровая экономика» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ему, как отмечается, предложено стать новым главой Калужской области.

Не останется в новом составе правительства, по данным того же СМИ, и и. о. вице-премьера Виталий Мутко, который курировал вопросы строительства и развития регионов с 2018 года, а до этого возглавлял Министерство спорта.

Сообщается и о возможной отставке и. о. министра экономического развития Максима Орешкина, преемником которого, по данным собеседников РБК, станет глава Пермского края Максим Решетников.

Кроме того, не сохранит свою должность и. о. вице-премьера по сельскому хозяйству Алексей Гордеев, передает издание. Гордеев также занимался вопросами рыболовства, экологии, природопользования и охраны окружающей среды и разработкой нацпроекта в области экологии.

Может уйти в отставку также и. о. министра культуры Владимир Мединский, на смену которому, по данным РБК, может прийти руководителя департамента кинематографии Ольга Любимова.

И. о. министра спорта Павел Колобков, по словам источников журналистов, также покинет свой пост. «Несмотря на это, он ходит в джинсах и шутит с сотрудниками», — делится собеседник издания. При этом вместо него «приоритетным вариантом» называется назначение министром президента Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергея Кущенко.

Не будет в новом составе кабмина и и. о. вице-премьера Дмитрия Козака, который с 2018 года курирует в там вопросы ТЭК и промышленности, рассказали РБК. Его обязанности могут передать и. о. министра энергетики Александру Новаку, а сам Козак, может а войти в состав администрации президента.

И. о. главы Минздрава Вероника Скворцова также не останется в новом составе правительства, утверждает РБК. Среди возможных замен называются глава Росздравнадзора Михаила Мурашко и руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

При этом «Открытые медиа» сообщают, что зампред Совета безопасности РФ, бывший премьер Дмитрий Медведев после своего ухода отписался от официальной страницы правительства в Instagram. 

Теги: #Медведев #Мутко #Мединский #Мишустин

Рубрика: Политика

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