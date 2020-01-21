Неделя перестановок и поправок: неизменен статус только одного

Неделю продолжается суета в высших эшелонах власти, да еще с пересмотром Конституции как главной целью. И ведь ничего не говорило об этом совсем недавно. Не случилось никакой катастрофы, не упали финансовые рынки, не было никаких оснований, во всяком случае сейчас, для такой масштабной перестройки. Но случилось обычное ежегодное послание президента…

Что касается кадровых пертрубаций, то как-то интересуешься ими по инерции — от перемены слагаемых количество политических субьектов не увеличивается: в 140-миллионной стране он ровно один. И это естественно ненормально. И понятно, что все эти политические «слагаемые» из властной колоды не выпадут, что делает политическое поле еще более безжизненным.

А что за новые назначения? Закручивается в Генпрокуратуре — вдруг непонятно от чего ушел, благодаря сами понимаете кого, руководитель ведомства Чайка. Вернее, к нему и его семье очень много вопросов, но уходит-то он не из-за этого… А из-за чего — внятного ответа нет, некому отвечать — народ свою субъектность обменял на благополучие и телевизор, видимо.

На роль руководителя прокуратуры с чего бы то вдруг взят заместитель из ведомства — самого ревнивого соперника — Следственного комитета… А в премьеры взят глава налоговой службы, не догадывавшийся об этом еще какую-то неделю назад и страсти к публичной политике не проявлявший. Да и экс-премьер сложил с себя полномочия, когда ситуация совсем от него этого не требовала — посчитал, что трудились хорошо, но ушел, только знак неуловимый ему был подан.

Так и с Конституцией — ба-бах: надо многое менять. Неделю назад из послания главы государства узнали. На следующий день собралась рабочая группа, спикер Госдумы при этом охладил всех ищущих сенсацию: мол, бежать никто никуда не будет. Рабочая группа собралась разок — оп-па, и 20- или сколько-там-страничный документ готов. На все про все — три рабочих дня работы приглашенных непонятно за какие заслуги, так как правоведов там шестая часть. Да и не светочей, прямо скажем, конституционализма, а все-таки Клишаса с Крашенниниковым, внимательно откликающихся на каждый чих сверху… Хотя вроде законодатели, и никого выше их не должно быть… В том же, что меняют, записано о разделении властей… А за всем этим — тот самый единственный политический субъект…

Да и Конституцию как-то ощипали — мысли вразнос. Президент немного полномочий вроде подкинул Госдуме в плане формирования Правительства, но силовые ведомства будут скорее прерогативой президента и Госсовета… Президент формирует еще не описанный в законах Госсовет — Политбюро пахнуло, не правда ли? Узнаем через пару лет: его (Госсовета) функции не определены.

Уже намечается два противоречия: приоритет международного права отменить не получится (изменение статьи 15 требует принятия новой Конституции), так же как и встроить местное самоуправление во властную вертикаль (это противоречит и самой природе местной власти, и статье 12 Конституции, которую тоже никак не отменить и не изменить, как и любую норму из 1-й, 2-й и 9-й глав Основного Закона).

А почему Конституционный суд уменьшается с 19 до 11 человек — тоже никакого пояснения… А ведь это орган, который в будущем будет разрешать противоречия между Правительством и Президентом.

А населению для сговорчивости — прожиточный минимум и индексацию пенсий. Чтоб голосовалось с огоньком или как?

Вот и получается, что незыблемым остается только статус одного человека, который все это и «заварил». И два пути: либо идти на два срока президентом, так как статья о главе государства меняется, обратной силы не будет иметь, а значит и претендовать на нее может каждый, невзирая на то, что было последние 20 лет… Против этой версии говорит поспешность — зачем все так моментально делать, все-таки четыре года президентского срока есть…

Тогда второе: Госсовет, функции которого не определены, но ясно, что они будут очень значительно и в немалом повторять полномочия президента… Который его не будет ни формировать, ни возглавлять…

Вот это и есть единственно важный вопрос всех этих изменений и политической суеты… Увы!