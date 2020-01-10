Трюдо и Джонсон подтвердили версию о случайном ударе Ирана по украинскому Boeing

Премьер-министры Британии и Канады согласились с версией о попадании ракеты «земля-воздух» в украинский самолет в Иране.

Ранее украинский Совет национальной безопасности и обороны среди предварительных причин крушения лайнера «Международных авиалиний Украины» в Иране, при котором погибли 176 человек, называл попадание в самолет иранской ракеты «земля-воздух», выпущенной из российского комплекса «Тор». Однако Тегеран отверг вероятность того, что украинский Boeing был сбит системами ПВО страны.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на канадское телевидение, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, назвав произошедшее в Иране трагедией, заявил, что все собранные страной и ее партнерами разведданные указывают на то, что причиной крушения лайнера все же стало пападание в него ракеты.

«Собранные данные указывают на то, что именно это (иранская ракета) стало вероятной причиной крушения. Но нам нужно провести полное, доскональное и достойное доверия расследование, чтобы точно выяснить, что произошло. Именно к этому мы призываем и надеемся, что будем услышаны», — пояснил он.

Той же точки зрения придерживается и глава британского правительства Борис Джонсон, допустивший возможность случайного удара систем ПВО Ирана по пассажирскому самолету. «Есть масса информации, что рейс был сбит иранской зенитной ракетой. Это могло быть сделано ненамеренно», — приводит слова Джонсона телеканал Sky News.

Напомним, что среди жертв катастрофы оказались четверо граждан Великобритании и 63 гражданина Канады.

Кроме того, версию с попаданием в лайнер иранской ракеты подтверждает и опубликованное американской газетой The New York Times видео, предположительно, изображающее момент удара по украинскому самолету. Издание указывает, что запись сделана в населенном пункте Паранд (провинция Тегеран) неподалеку от тегеранского аэропорта. Именно там воздушное судно «Международных авиалиний Украины» перестало выходить на связь после взлета.

Кадры NYT предоставил иранский активист Нариман Гариб, который якобы получил их от источника, пожелавшего остаться неизвестным, а потому не смог гарантировать подлинность записи. Однако газета заявляет, что проверила видео.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал подобные обвинения со стороны других стран «психологической операцией правительства США». «После того, как станет известно, что эти обвинения являются мошенническими, никто не посмеет взять на себя ответственность за такую большую ложь», — заявил он.