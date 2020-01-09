Украина не исключает теракт и попадание ракеты при крушении Boeing-737 в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в своем Facebook, что Киев не исключает возможности взрыва потерпевшего крушение под Тегераном Boeing-737-800 в результате попадания в него ракеты или теракта.

По его словам, инцидент мог произойти не только из-за взрыва двигателя, но и в результате попадания в самолет ракеты «Тор» российского производства, «так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети Интернет». Также он не исключил возможности столкновения с беспилотником.

Первоначально посольство Украины в Иране отрицало возможность теракта на борту судна.

Согласно предварительному отчету расследовательской группы Ирана, самолет загорелся до падения. Об этом говорят свидетели катастрофы.

При этом пять источников Reuters в органах безопасности ранее заявляли, что причиной крушения стала техническая неисправность, опровергая предположение, что самолет был сбит ракетой.