В КНДР хотят подготовить США "подарок" из-за затягивания диалога по разоружению

Замглавы МИД КНДР Ри Тхэ Сон обвинил США в затягивании переговоров по денуклеаризации и использовании диалога в своих целях.

Как передает CNN, к этому заявлению северокорейский чиновник добавил также то, что КНДР готовит Штатам некий «подарок к Рождеству».

«От Соединенных Штатов полностью зависит то, какой подарок на Рождество (от Северной Кореи) они захотят получить», — сказал Ри Тхэ Сон.

В южнокорейском агентстве Yonhap эти слова расценили как угрозу возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет в случае, если США не выдвинут новых предложений по переговорам с КНДР до конца года.

Однако спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган (Stephen Biegun) заверил, что Вашингтон не намерен отказываться от переговоров с Пхеньяном по проблеме ядерного разоружения. «Очевидно, что мы не достигли того прогресса, на который надеялись, но позвольте мне прояснить: мы не сдавались и мы не откажемся от того, что мы делаем», — пояснил он.

Напомним, ранее Северная Корея заявляла, что у нее вызывает «раздражение» «однобокая» позиция США по вопросу денуклеаризации.