Северная Корея отказалась вести переговоры по денуклеаризации из-за «однобокой» позиции Америки.

Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на официального представителя северокорейского МИД, в КНДР выражают недовольство из-за недоверия американской стороны в вопросе проведения денуклеаризации полуострова.

«Недоверие со стороны США и их откровенно враждебное поведение не могут не вызывать раздражения, и КНДР придется выбрать такую же модель поведения. Таким образом, США демонстрируют свою недобросовестную и однобокую позицию», — заявил представитель МИД, добавив, что перпективы решения данной проблемы становятся мрачными.

В сообщении отмечается, что Северная Корея не станет вести переговоры с США, пока американская сторона не изменит свой подход.

Напомним, последний саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялся в минувшем феврале во Вьетнаме, однако его исход был неудачным, поскольку политики не смогли договориться об условиях денуклеаризации Кореи.