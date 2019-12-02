Токио заплатит $146 млн за необитаемый остров для американских военных учений

Правительство Японии согласилось выкупить из частной собственности необитаемый остров для проведения военных учений США.



Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Йосихидэ Суга, передает «Интерфакс». По его словам, договоренность о покупке острова Магэсима в префектуре Кагосима была достигнута 29 ноября после обсуждений между министерством обороны и застройщиком, которому принадлежит значительная часть территории. Уточняется, что сумма сделки должна составить $146 миллионов.

Чиновник добавил, что объект для военных учений будет построен в ближайшее время.

Местные жители, которые заселяют острова рядом с Магэсимой, уже выразили беспокойство в связи с этой новостью. Они опасаются, что объект будет издавать много шума.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что пятерых россиян награждили японским орденом Восходящего солнца за вклад в развитие отношений между Москвой и Токио.