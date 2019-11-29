Британский телеканал вместо глав партий поставил в эфир ледяные скульптуры

Британский канал Channel 4 организовал дебаты лидеров партий на тему глобального изменения климата, а вместо отказавшихся прийти президента «Консервативной партии», премьер-министра Бориса Джонсона и основателя «Партии Брексита» Найджела Фаража в студии поставили скульптуры из льда в форме Земли, которые таяли во время эфира, обращает внимание «Медуза» со ссылкой на Buzzfeed. При этом на скульптурах были размещены логотипы соответствующих политических партий.

Консерваторы в ответ на это заявили, что в случае победы на выборах в парламент пересмотрят условия вещания телеканала и попросят проверить его на соответствие «высоким стандартам» британских медиа.

Пресс-секретарь партии Ли Кейн сообщил о поданной к официальному регулятору жалобе с требованием провести расследование. Он считает, «провокационный предвзятый трюк» Channel 4 идет вразрез с государственным Вещательным кодексом, «формируя политическое мнение», передает The Guardian.

«Эти две ледяные скульптуры отражают чрезвычайную ситуацию на планете Земля не в конкретных персоналиях, а как визуальная метафора "Консервативной партии" и "Партии Брексита" после того, как их лидеры отклонили наши неоднократные приглашения принять участие в сегодняшних жизненно важных климатических дебатах», — объясняет редактор канала Бен де Пир.

Ранее в Великобритании прошли массовые протесты против изменения климата.