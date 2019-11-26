Посол России в Великобритании рассказал о плюсах Brexit для Москвы

Кремль видит смысл как в сохранении членства Великобритании в Евросоюзе, так и в выходе государства из сообщества.

Об этом заявил новый посол России в Лондоне Андрей Келин, передает ТАСС. По словам дипломата, у Москвы нет четкой позиции относительно выхода Великобритании из состава ЕС.

Вместе с тем посол отметил, что Brexit может дать «некоторые дополнительные возможности» в торговой и экономической сферах. «Прежде всего, при таком развитии событий падут некоторые старые торговые барьеры, которые были установлены Евросоюзом, и таких барьеров порядка 20. Они мешали и продолжают мешать нашей торговле со странами ЕС», – сказал Келин.

По его словам, на повестке дня стоит вопрос о новом двустороннем торговом соглашении. Дипломат указал на отсутствие у России с Великобританией договоренностей в сфере морского торгового судоходства, а также на устаревшее авиационное соглашение. «У нас нет соглашений в сфере торговли расщепляющимися материалами – там все основано на подходах Евросоюза», – добавил Келин.

Российский посол подчеркнул, что Москва внимательно следит за ситуацией Соединенном Королевстве в преддверии досрочных выборов в британский парламент, намеченных на 12 декабря. Он заверил, что Россия готова искать точки соприкосновения с любыми силами, которые придут к власти. Дипломат отверг обвинения ряда британских политиков в том, что Кремль пытался вмешиваться в политические процессы в Великобритании.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что все страны Евросоюза поддержали решение об отсрочке Brexit на три месяца.